深圳饮茶2026｜12大人气茶楼推介！ 点心低至¥6.9/笼 早茶天花板／老字号长龙店／地铁直达

深圳饮茶2026｜港人北上消费热潮持续，除了购物玩乐，不妨试试深圳本地的茶楼文化。《星岛头条》为大家精选2026年深圳12大人气饮茶好去处，有见证城市变迁的百年老字号、新派创意酒楼，以至米芝莲推介一文睇清！当中不少更是性价比极高的平价之选，每笼点心低至¥6.9。下次北上深圳消费，提早到茶楼叹一盅两件，绝对能为旅程增添地道风味！

最新2026年深圳饮茶12大推介！老字号/新派酒楼 点心低至¥6.9

1. 蘩楼：百年老字号饮茶首选！手工点心即叫即蒸

作为深圳一家极具人气的百年老字号茶楼，蘩楼以其高性价比及即叫即做的手工点心而闻名。餐厅装潢充满复古岭南风，让顾客仿佛置身于传统的老式酒楼之中，体验独特的饮茶文化。 必试名物包括晶莹剔透的蘩楼露笋虾皇饺、口感丰富的香脆明虾红米肠，以及金针飘香榴梿酥及绵香沙爹金钱肚等。由于蘩楼名声远播，是深圳必食榜的常客，因此经常大排长龙，建议预留时间等候。

蘩楼（罗湖口岸佳宁娜广场店）

地址：深圳罗湖区人民南路2002号佳宁娜广场4楼

交通：深圳地铁1号线国贸站A出口，或9号线人民南站C出口

营业时间︰8:30am-4pm、5pm-9pm

电话：0755-25117293

人均消费：人民币85左右

2. 陶陶居酒家：广州过江龙米芝莲推介 必试流心水牛奶菠萝包

拥有138年历史的陶陶居酒家源自广州，是曾获米芝莲推介的知名食府，在深圳亦设有多家分店。店家坚持所有点心即点即做，保证新鲜。其中必试的招牌点心是酥皮水牛奶菠萝包，外层酥脆，内馅则是满满的双皮奶，口感独特。其他如陶陶居大虾饺、一口酥豆腐、香滑靓葡挞、芝士焗燸米鸡等也深受食客欢迎，是体验传统广州茶楼风味的绝佳选择。

陶陶居酒家（卓悦中心店）

地址：深圳福田区福华路卓悦中心东区2楼L233-234号

交通：深圳地铁1号/10号线岗厦站B出口

营业时间：10am-4:30pm、5pm-9:30pm

电话：0755-82998870

人均消费：人民币100左右

3. 点都德：广州90年老字号茶楼 抵食金沙海虾红米肠

拥有逾90年历史的广州老字号茶楼点都德，在深圳设有多家分店，以其相对实惠的价格及超过50款的粤式点心选择而备受欢迎。餐厅不仅提供沙爹金钱肚、百合酱蒸凤爪等传统点心，也推出不少创新口味。其招牌金沙海虾红米肠是食客必点之选，外软内酥，包裹著爽口弹牙的海虾，口感层次丰富。此外，创新的酥皮流心糯米糍和有出息蛋散等也值得品尝，展现了老字号与时并进的一面。

点都德（iN城市广场店）

地址：深圳福田区深南中路1095号iN城市广场店2楼

交通：深圳地铁6号线科学馆站，F出口步行约290米

营业时间：8:30am-9pm

电话：0755-82200096

人均消费：人民币90左右

4. 悦景酒家：深圳早茶天花板 黑珍珠推介香脆油条

被誉为「深圳早茶天花板」的悦景酒家，开业逾10年并曾荣获黑珍珠餐厅殊荣，是罗湖区的高级粤菜馆。餐厅环境装潢糅合中西风格，带有复古法式情调，格调优雅，并设有包厢。其人气首选点心是油条配豆浆，自家制黄豆浆清甜，配上酥脆而不油腻的油条，备受追捧。其余受欢迎点心还有虾饺、潮州蒸粉果及陈皮牛肉肠等。除点心外，砂锅黄花鱼、乳鸽、芥菜咸骨粥也是午市时段的人气招牌菜式。

悦景酒家（罗湖店）

地址︰深圳深南东路1121号国宾大饭店2至3楼

交通︰深圳地铁2号或5号线黄贝岭站，G1出口步行240米

营业时间︰9am-3pm、5:30pm-9:30pm

电话︰0755-25138999

人均消费︰人民币320左右

5. 胜记酒家：国家五钻级老派茶楼 深圳35年老字号

创立于1989年的胜记酒家，是深圳家喻户晓的餐饮品牌，专注于提供正宗粤菜，并荣获国家五钻级酒家等多项殊荣，分为风味线及精致线。餐厅装潢走沉稳低调的老派粤式酒楼风格，大厅宽敞舒适。酒家坚持手工现做点心，首推香脆红米肠、水晶虾饺皇、雪绒枣泥松饼、沙琪玛、蟹皇灌汤包，以及充满童年回忆的「胖嘟嘟沙翁」，极具特色。餐厅亦提供白切葵花鸡及京葱焗鱼头等招牌菜，特别适合家庭聚餐。

胜记酒家．精致线（航天店）

地址︰深圳福田区深南大道4019号航天大厦B座2楼

交通︰深圳地铁2号线福田站，1出口步行165米

营业时间︰9am-2:30pm、5:30pm-10pm

电话︰0755-88266255

人均消费︰人民币140左右

6. 凤凰楼：福田人气粤菜馆 飘香榴梿酥+传统沏茶

于1989年开业的凤凰楼，是深圳福田区的老字号粤式酒楼，以其正宗的点心和讲究的品茶体验闻名。餐厅的招牌金枕飘香榴梿酥是食客必点之选，其XO酱蒸凤爪也大受欢迎，选用新鲜鸡脚，配以特制XO酱蒸煮至软糯入味。此外，凤凰楼对沏茶工序一丝不苟，职员会以传统茶具为客人泡茶及过滤，让茶香更醇厚，尽显老字号的专业与坚持。

凤凰楼（华强北店）

地址：深圳福田区红荔路2012号

交通：深圳地铁3号线华新站，C出口步行112米

营业时间：8:30am-9:30pm

电话：0755-82076688

人均消费：人民币120左右

7. 醉辉皇：上海人气潮州菜馆 必试人均¥42点心套餐

源自上海的人气潮州菜名店醉辉皇，全国拥有逾40间分店，深圳店设于蛇口。餐厅主打手工广式茶点及潮州菜，近期推出的团购套餐极具性价比。推介可试价值¥168的「超值港式茶点3至4人套餐」，可从逾40款菜式中任选3款小炒、3款点心及2款主食，人均低至¥42。食客可品尝到白切鸡、蟹粉扒香芋冬瓜、水晶虾饺皇及干炒牛河等招牌菜式，份量十足，且优惠适用于星期一至日，非常划算。

醉辉皇（深圳招商蛇口店）

地址︰深圳南山区太子路5号招商广场2号楼10

交通︰深圳地铁12号或2号线海上世界站，D出口步行430米

营业时间︰10am-2pm、5pm-10pm

人均消费︰人民币65左右

8. 丹桂轩：华侨城湖景茶座 体验写意早茶

在深圳开业超过20年的丹桂轩，其华侨城分店因设有坐拥湖景的露天茶座而闻名。餐厅采用欧式装修风格，环境优美，吸引不少食客慕名而来，享受写意的早茶时光。必试招牌菜式为翅汤虾饺皇，将虾饺浸泡于翅汤中，味道鲜美。此外，豆浆配油条、烧猪手以及造型独特的西瓜流沙包也深受欢迎，是用餐打卡的热门选择。

丹桂轩（华侨城店）

地址：深圳南山区华侨城香山街波托菲诺会所1楼

交通︰深圳地铁1号或2号线世界之窗站，A出口步行1.6公里

营业时间：8am-10:30pm

电话：0755-26003218

人均消费：人民币175左右

9. 永记首家刺瓜肠粉：24小时点心店 每笼低至¥6.9

深圳福田永记首家刺瓜肠粉是间24小时营业的地道点心店，由潮汕人主理，提供多达50款点心，每笼¥8起，且即叫即蒸，因其高性价比而深受当地人欢迎。招牌刺瓜肠粉馅料份量十足，有虾干、香菇及生菜，配上特制酱汁，鲜甜味美。其余点心小食还有汤面、包点、蒸面等，全部是即点即蒸。美团上亦不时有团购优惠，只需¥55即可于50款中任拣8款，平均每笼低至¥6.9，难怪网民大赞性价比甚高。

永记首家刺瓜肠粉（田面村总店）

地址︰深圳福田区振华西路田面新村5栋1楼5-4号

交通︰深圳地铁华强北站，C出口步行920米

营业时间：24小时

电话：0755-82865552

人均消费：人民币30左右

10. 储香楼：广州老字号进驻罗湖 传统新式点心兼备

源自广州西关的老字号酒家储香楼，其深圳分店位于罗湖国贸站附近，主打即叫即蒸的传统及新式点心。必试的蓝蝶花椒带子饺以蝶豆花制作蓝色饺皮，卖相吸睛，内馅饱满多汁。招牌虾饺亦皮滑馅满，鲜味十足。此外，西关艇仔粥、鲜虾红米肠及水牛奶包等也深受食客推介，展现了传统与创新的完美结合。

储香楼．粤点茶楼

地址：罗湖区人民南路3009至7号（近国贸地铁站）

交通：深圳地铁1号线国贸站E出口

营业时间：8:30am-10pm

电话：190-65119885

人均消费：人民币80左右

11. 悦得闲广式点心茶楼：福田新派粤式茶楼 创意柚子菠萝包

作为深圳本地人推荐的早午茶热点，悦得闲广式点心茶楼在罗湖及福田均有分店。装潢古典雅致且具现代感，环境宽敞舒适，相较其他人气茶楼，这里毋须长时间排队，服务员更会协助冲茶。餐厅主打新派广式点心，除了金牌红米肠、虾饺皇等传统美点外，更推出柚子菠萝包、翡翠海苔肠等创新点心。食客评价不俗，建议可于美团等先购优惠套餐，如2人餐只需¥128，就有齐5款招牌点心，非常抵食。

悦得闲广式点心茶楼（中航城君尚店）

地址︰深圳福田区中航路1号中航城君尚购物中心A区L3层L317

交通︰深圳地铁2号线华强北站，C出口步行280米

营业时间︰8:30am-9pm

人均消费：人民币80左右

12. 佳宁娜酒楼：40年港派老字号 老一辈叹茶之选

作为深圳超过40年的港派老字号，佳宁娜酒楼是许多家庭客饮茶的首选，每逢假日门外都大排长龙。店家坚持手工制作、即点即蒸，点心充满传统风味。必试有黑椒牛肉挞，外形像芝士挞，内馅却是满满的黑椒牛肉，充满惊喜。另一招牌南乳脆皮乳鸽则皮脆肉嫩，咸香入味。而皮薄馅大的佳宁娜虾饺皇，亦是水准极高的必点之选。团购网上亦有¥138的早茶点心2至3人餐，可尝到7款点心，性价比极高，是体验地道港式饮茶的绝佳选择。

佳宁娜潮州菜（佳宁娜广场店）