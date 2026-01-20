福建豪华4天团$999起！入住五星级酒店＋豪叹佛跳墙/鲍鱼 帆船出海/厦门鼓浪屿
人气旅游预订平台KKday最近推出了一项极具吸引力的福建省深度游优惠，让旅客有机会以震撼价格探索厦门与漳州的独特魅力。这次的「福建厦门、漳州动车．高铁深圳往返超值4天团」，卖点不仅在于$999起的惊喜价格，行程中更包含一晚升级入住顶级奢华的五星约酒店，并安排品尝鲍鱼佛跳墙等闽南地道名菜，带来一趟物超所值的奢华文化之旅。
【KKday 快闪限时抢｜福建豪华4天团优惠】 >>按此预订连结<<
此行程的一大亮点是其丰富多元的景点安排，莫过于登上被誉为「海上花园」的厦门鼓浪屿，团费已包含来回船票，让旅客尽情漫步于这个充满异国情调的岛屿，欣赏万国建筑博览的独特风貌。
此外，KKday更重本安排旅客乘坐帆船出海，近距离欣赏厦金海域的壮丽景色，感受海风拂面的惬意，从海上视角观赏金门二岛，体验不一样的旅程。行程亦会深入历史悠久的漳州古城，在古色古香的牌坊与街道中，感受「老街情、慢生活、闽南味」的浓厚文化气息。
为了让旅客有更极致的享受，行程特别安排其中一晚升级入住厦门地标双子塔之中的国际五星级康莱德酒店。酒店坐拥无敌海景，以其顶级奢华的设施和贴心服务闻名，让您在紧凑的行程后，能有一个彻底放松身心的空间。
在美食方面，旅程亦绝不马虎，安排了多场地道美食盛宴，包括豪叹位上佛跳墙及鲍鱼海鲜名菜宴、闽南同安封肉、特色江东鲈鱼宴及晋江姜母鸭等地道风味，从味蕾上深度感受福建的饮食文化。最重要的是，整个旅程保证无自费加游及购物项目，让旅客玩得更放心。
福建豪华4天团$999/位起优惠
- 优惠价格：$1,998起/2位，平均每位$999起 (原价$1,499/位)
- 出发日期：2026年2月25日至6月30日 (逢星期三、六出发，及特设4月2日、4月3日)
- 不适用日期：2026年4月4日至6日、4月29日至5月4日
- 集合资讯：深圳福田口岸2号门对出广场
- 费用包括：
- 当地旅游巴接送
- 三晚酒店住宿
- 行程所列之五个正餐及三个早餐
- 景点门票及小交通
- 深圳北往返厦门北站或漳州站之高铁二等座车票
- 注意事项：费用一般不包括领队、导游及司机的服务费、个人旅游保险及其他个人消费。
