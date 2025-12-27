网民热推「平价捷径」返深圳！上水/荃湾直通巴 长者$5+成人$10 大赞︰唔使同人逼莲塘口岸

港人近年北上消费成风，各种跨境交通工具的性价比成为市民关注焦点，希望能以最平最抵的方法返深圳。日前有网民在社交平台分享一个平价北上方法，成人低至$10即可返深圳，使用乐悠咭的长者更只需$5，引起网民热烈讨论，不少人认为是避开人潮、悭钱北上的新选择！

北上深圳「平价捷径」！长者只需$5 网民热推︰唔使同人逼莲塘口岸

有网民日前于facebook群组「深圳大湾区好去处开心share」上发文，分享以「平价捷径」返深圳的体验。他表示「成人与其俾$11.3坐城巴B7，倒不如俾$10坐粤港直通巴、长者$5华通巴士，唔使同人逼莲塘口岸」。

根据事主的描述及附上的图片所显示，他所选乘的中港直通巴是「粤港文锦渡快线」，由上水广场往返文锦渡口岸，每日早上7:30至7pm期间运行，约30分钟一班车。而车站亦有一张宣传单张表示，「粤港文锦渡快线7月15日开始，单程票港币$10元」。

上水/荃湾出发「文锦渡快线」 每30分钟一班

帖文一出，引来网民热议，不少人对超低票价表示赞赏，纷纷留言「10蚊抵啦」。不过，亦有网民考虑到这直通巴的便利性，指出文锦渡口岸过关后需步行一小段路才到达地铁站，「出咗过关口行，唔算远」。部分人则表示因不熟悉文锦渡口岸，未必会选乘该路线：「好少去文锦渡，应该唔会坐呢架车」。

其实这条文锦渡快线是由粤港直通巴或华通巴士营办，由香港市区前往文锦渡口岸，设有荃湾及上水线，分别于上水广场、荃湾德华公园、绿杨坊及葵芳等设有上车站，由荃湾出发车程约50分钟。即日起无论是荃湾或上水线都有搭乘优惠，荃湾出发成人单程票价由原价$30减至$20，上水出发成人则减至$10，持有乐悠咭的长者同时可享$5乘车优惠，性价比甚高，是避开繁忙口岸人潮的一个好方法。

文锦渡快线︰荃湾线⇌文锦渡口岸

上车地点：荃湾绿杨坊、荃湾德华公园、葵芳站

运行时间：8am-8:30pm（每30分钟一班车）

车程︰约50分钟

优惠价︰长者持乐悠咭$5；成人$20（原价$30）

文锦渡快线︰上水线⇌文锦渡口岸

上车地点：上水广场、凤溪

运行时间：6:55am-9:40pm（每5至10分钟一班车）

车程︰约8分钟

优惠价︰长者持乐悠咭$5；成人$10（原价$20）

资料来源︰ 深圳大湾区好去处开心share、粤港直通巴＠微信、华通旅行网＠小红书