喷射飞航船飞优惠！二人同行去澳门低至$34 上环港澳/氹仔客运码头 1月20日前适用

喷射飞航港澳来回船票优惠！喷射飞航作为连接香港与澳门的重要枢纽，以高效舒适的服务深受广大旅客欢迎。为感谢旅客支持，喷射飞航现推出「二人同行」限时优惠，购买港澳来回普通位船票，第二位同行者仅需$68，即每程低至$34，即睇下文了解优惠详情！

喷射飞航二人同行优惠！澳门船飞低至$34 上环港澳/氹仔客运码头

喷射飞航二人同行优惠！澳门船飞低至$34 上环港澳/氹仔客运码头

喷射飞航船飞优惠1月20日前适用

即日起至2026年1月20日（二），喷射飞航推出「二人同行」优惠，只要购买普通位船票，两人同行即可享第二位$68优惠，人均只需$209即可来回港澳，即每程低至$34，便可轻松探索澳门丰富文化。值得一提的是，旅客必须其中一程航班选乘「香港 - 氹仔航线」方可享用此次优惠。

喷射飞航的港澳航线以香港港澳码头为起点，直达澳门外港客运码头或氹仔客运码头，提供多班次选择，方便旅客出游澳门。其中，氹仔客运码头地理位置优越，毗邻多个澳门的世界级综合度假村，从码头出发，旅客还可轻松转乘免费穿梭巴士，直接抵达心仪的酒店或娱乐场所，省却舟车劳顿。

喷射飞航「二人同行」港澳来回船票优惠

优惠期限： 即日起至2026年1月20日（二）。

使用条件：其中一程航班必须选乘「香港 - 氹仔航线」。

不适用日期：2025年12月20-21日、12月25-28日、12月31日、2026年1月1日。

预订方式： 请即前往喷射飞航官网或App预订。

资料来源：喷射飞航 TurboJET