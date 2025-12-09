深圳地铁5号线西延段年底开通！串联罗湖繁华商圈 起自黄贝岭 新设东门等3站

深圳地铁宣布将于今年12月底迎来4条新线（段）加入，其中包括备受关注的5号线西延段。此新线路的启用，将东门、大剧院等罗湖区的繁华商业地带串联起来，，为中心城区的商业发展注入新的活力，也令港人北上旅游，吃喝玩乐更加方便。

深圳地铁5号线西延段月底开幕！增设湖贝站、东门站、大剧院3站

深圳地铁部分站点已经更新了5号线西延段新的月台站牌。

深圳地铁5号线西延段全长约2.88公里，从现有的黄贝岭站出发，向西延伸并增设湖贝站、东门站与大剧院站。新线路将首次让5号线的客流能够直接通达罗湖的中心区域，同时预期能大幅纾缓黄贝岭站长期以来作为2号线与5号线换乘站的客流压力。未来，乘客可于新建的大剧院站便捷地转乘1号线及2号线。

新设的大剧院站将成为重要的换乘枢纽，乘客可在此便捷换乘1号线及2号线，轻松前往福田、南山等区域，同时也将有效纾缓黄贝岭站长期以来的换乘客流压力。 大剧院站周边汇聚了万象城等高端购物中心与深圳大剧院等文化地标，无论是购物还是欣赏文艺演出，都将变得更加方便。

全新东门站「出站即商场」 下沉式广场成打卡热点

有内地网民分享，在新设的车站中，东门站的地面部分被打造成一个独特的下沉式广场，该广场直达「深南东路兆鑫汇金广场」。

在新开通的站点中，最让购物爱好者期待的莫过于「东门站」。东门步行街作为深圳历史最悠久、最成熟的商业区之一，拥有超过300年的历史，是集购物、美食和娱乐于一体的潮流聚集地。 从平价服饰、潮流饰品到各类美食，应有尽有。例如，东门町购物广场内的美食广场就提供了从地道小食如螺蛳粉、港式粉面到各式中西日韩餐厅的丰富选择。

有内地网民分享，在新设的车站中，东门站的地面部分被打造成一个独特的下沉式广场，该广场直达「深南东路兆鑫汇金广场」，尽管地铁服务尚未正式营运，但广场空间已对外开放。据悉，在此处不仅能感受开阔的空间设计，入夜后，更有机会欣赏到罗湖区璀璨的城市灯光秀，极具潜力成为市民和游客拍照「打卡」的全新地标。

4线齐开 大鹏新区首条路线登场

除了深圳地铁5号线西延段外，8号线三期、11号线二期（红岭南段）和13号线一期（北段）亦将充计划于年底开通，届时深圳全市的地铁总营运里程将增长至635公里，车站总数也将达到441座。

11号线二期

由岗厦北站向东南延伸至红岭南站，本次开通的华强南站至红岭南站区段全长2.3公里。此段开通有效弥补罗湖核心区快速线路的覆盖缺口，乘客经岗厦北站换乘后，11号线与14号线实现贯通，将宝安、南山、福田、罗湖、龙岗直至坪山串联起来。

8号线三期

从既有2、8号线小梅沙站向东继续延伸至溪涌站，全长约3.69公里。虽然路程不长，却是大鹏新区历史上首条轨道交通线路。与既有线路贯通后，将形成一条横跨南山、福田、罗湖、盐田直达大鹏的「山海通勤走廊」。

13号线一期北段

南起高新中站，北至上屋站，未来与南段贯通后，将串联深圳湾口岸、高新园、西丽枢纽以及宝安石岩片区，并与6号线无缝接驳，进一步缓解该区域长期拥堵的走廊压力。

深圳地铁5号线西延段详情

路线名称： 深圳地铁5号线西延段

开通日期： 预计2025年12月底

新增站点： 湖贝站、东门站、大剧院站

路线长度： 约2.88公里

换乘资讯： 可于大剧院站换乘深圳地铁1号线及2号线

