金光飞航船票快闪买一送一！人均$87.5起畅游澳门 圣诞假期适用

澳门船飞优惠｜深受港人欢迎的澳门，是周末快闪旅行的热门选择。提供香港市区至澳门氹仔航线的金光飞航，以其快捷舒适的服务，成为许多旅客的首选。现在，金光飞航推出惊喜的「买一送一」快闪优惠，让您的澳门之旅更加划算。只需使用指定优惠码，即可以低至港币$175的价格预订单程标准舱船票，享受两人同行的乐趣，平均每人只需$88起，绝对是年底出游不可错过的超值优惠。

金光飞航船飞买一送一！55分钟直达澳门

金光飞航澳门船飞优惠

想在香港与澳门之间轻松穿梭，金光飞航绝对是最佳交通选择之一。 其船队采用来自澳洲的高速双体船，设计现代化，航行过程极为稳定安全，即使浪涛稍大也能如履平地，大大减低晕船的机会。 全程仅需约55分钟，便能从香港上环港澳码头，轻松抵达邻近各大酒店及旅游热点的澳门氹仔客运码头。 船舱内部空间宽敞，标准舱配备可调整角度的豪华真皮座椅，柔软舒适，确保旅途写意悠闲。 此外，船上提供免费Wi-Fi无线上网服务，让您在航程中随时保持网络联系，亦有各式饮品、小食及免税商品供乘客选购，全方位满足您的需求。

这次限时推出的「买一送一」优惠，是专为计划到澳门旅游的您而设。由2025年12月6日中午12时起至12月7日，只需在预订单程标准舱船票时，输入优惠码「COTAI50」，即可享受买一送一的折扣，以$175起的震撼价（原价$350起）购得两张船票。船票的适用日期由2025年12月6日至12月31日，正好横跨圣诞及新年的旅游旺季。抵达氹仔后，不论是到官也街品尝地道葡国菜与小食、在龙环葡韵感受异国建筑风情，还是在各大综合度假村体验精彩的娱乐项目，都极为方便。

金光飞航澳门船票优惠

优惠内容： 金光飞航香港往／返澳门单程标准舱船票买一送一

优惠价格： HK$175起（原价HK$350起）

优惠码： COTAI50

推广日期： 2025年12月6日中午12:00起至2025年12月7日

适用日期： 2025年12月6日至2025年12月31日

>>按此预订<<

注意事项