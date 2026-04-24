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晨光追击│「幸福约定」力度充足

晨操动态
更新时间：15:04 2026-04-24 HKT
发布时间：15:04 2026-04-24 HKT

由于大多参战马已做最试，故此今朝出跳马不算多，幸好尚有希及吕厩撑场，现将操练过程报道如下。

「开心勇驹」戴头罩由助手跳一段，从容不迫走过，落脚既轻又有力，朝气勃勃持续见好。「幸福约定」戴头罩由助手跳一段，按住轻松走过，力度充足，马身收靓，早熟马进度好。

「好友心得」戴头罩由班德礼跳一段，马身喼得靓，但火气一般，气势平平，未及季初锐利。「金汇千帅」助手跳两段，马身茁壮毛色深润，走过步急有力，神态又活跃，持续勇锐。

「港边小区」助手草地跳三段，走势甚爽步顺畅，身靓展现线条美，神采奕奕，予人好感。「禅胜辉煌」戴头罩由班德礼跳两段，晨课一向内敛，论态不俗展现朝气，身轻步顺力充足。

「嘉应高升」戴头罩由助手跳一段，神态专注火力俱备，身壮肌肉展现，步爽充满弹力，气势旺盛。「都灵冠星」戴头罩由助手跳一段，含枚俯首，落脚稳力贯注，细马喼到身壮，勇况保持有余。

「开心孖宝」戴眼罩及头罩由艾道拿跳两段，步幅开得好阔又够轻巧，试来精神爽利，愈见吸引进度理想。「利高八斗」戴头罩由田泰安跳两段，大步冲刺，劲度十足有火有力，身色皆靓，进度出色。

紫荆拼搏步顺开扬

「紫荆拼搏」精神饱满极具朝气，力度不断增强。
「紫荆拼搏」精神饱满极具朝气，力度不断增强。

「紫荆拼搏」戴头罩由助手跳一段，精神饱满极具朝气，步顺开扬弹力够，力度不断增强。「阳光勇士」戴头罩由布浩荣跳两段，步挺急劲有力，回程时担高马头，样子极神气，伤愈无事。

「同工之妙」戴头罩由助手跳三段，按慢轻抒步头，朝气勃勃神态活跃，马身好壮好实净，力度又足够。

兆文

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