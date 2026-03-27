晨光追击│「劲勇皇驹」神态畅旺

虽然今朝有十组从化试闸，不少骑练北上参与，昨仍有不少参战马进行试跑，现将操练过程报道如下。

「劲勇皇驹」戴头罩由何泽尧跳两段，展步流畅神态畅旺，皮光肉滑马身扎实，未见低落。「开心勇驹」戴头罩由助手跳一段，慢试轻舒步头，聚精会神步挺爽劲，马身喼得靓。

「智多多宝」戴头罩由助手跳一段，重口马捉实侧住头走，身壮肌肉展现，最近试闸表现好已在勇境。「马上盈」戴头罩由助手跳两段，用暗力拉实，翻步流畅有力，渐入佳境进度好。

「增旺」戴头罩由助手跳两段，按住顺走姿态轻松，出脚爽朗有力，且口劲愈见收敛。「禾道威」戴头罩由助手跳一段，一贯急口小心翼翼操控，神态活跃力充沛，持续态勇。

「锐目」戴头罩由助手跳一段，含枚俯首，落脚稳健力度贯注，身壮毛色润泽。「开心三宝」戴头罩由霍宏声跳两段，外观唔错毛色油润，落脚整齐，状态保持平稳。

中国心步顺力足

「中国心」慢速完成从容不迫，勇态保持有余。

「中国心」戴眼罩及头罩由助手跳一段，慢速完成从容不迫，身好轻步顺力足，勇态保持有余。 「跷妙」戴头罩由助手跳两段，精神奕奕饶具朝气，力度比前增强有进展。

「清云龙驹」戴头罩由助手跳三段，试来不徐不疾，收敛神情专注，身色皆对办。「大千赤风」戴头罩由霍宏声跳两段，快开表现好，力度不俗，但上课弹闸起步唔快要扣分。

「展雄志」戴头罩由助手跳两段，脚法颇熟练，马身收得靓，不过力度唔算太充裕。 「无极勇将」助手跳两段，顺畅走过而已，火力好普通，比起之前差好远。

「观万象」助手跳两段，尚算规矩但试得平淡，力度一般神态欠活跃。

兆文