哈工大科研团队揭秘 癌基因调控新机制｜聚焦哈工大

近日，哈尔滨工业大学生命科学和医学学部胡颖教授团队，在癌基因KRAS调控机制和靶向策略方面，取得重要突破，为难治性癌症治疗提供了新的可能。相关成果以《法尼醯化修饰驱动KRAS相分离促进结肠癌生长》（Farnesylation-Driven KRAS Phase Separation Promotes Colon Tumor Growth）为题，在国际顶尖学术期刊《细胞》（Cell）发表，这是学校首次以第一完成单位在《细胞》上发文。

「法尼醯化修饰驱动KRAS相分离促进结肠癌生长」示意图

KRAS基因是诱发多种癌症的核心元凶。数据显示，约90%的胰腺癌、50%的结直肠癌、30%的肺腺癌发病，都和该基因突变密切相关。但长期以来，突变的KRAS被认定「不可成药」。最近，全球首款KRAS靶向药AMG510获批上市，实现了领域突破，但多数患者用药短短数月就会产生耐药，治疗快速失效，临床急需新的治疗方案。过去全球科研大多聚焦于KRAS在细胞膜的活性调控展开，但对于它在细胞质里如何调控、转运却较少关注，这片研究盲区限制了抗癌新药研发。

此次团队分析大量结肠癌临床样本后发现，突变的KRAS蛋白会在细胞质中形成凝聚体，这类凝聚体在肿瘤组织中数量远高于正常组织，与肿瘤恶化、扩散转移、患者预后密切相关，而且在肺癌、胰腺癌中同样普遍存在。团队进一步锁定了关键驱动机制：KRAS蛋白上185位半胱氨酸位点的法尼醯化修饰，会产生强疏水性，让KRAS蛋白形成凝聚体；同时发现生长因子会加速凝聚体形成，进而形成持续放大的促癌信号。

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降血脂药抑制肿瘤生长

更具临床价值的是，团队从已获批上市药物中筛选发现，日常用来降血脂的他汀类药物，能有效打破KRAS凝聚体，其中匹伐他汀效果最好。研究通过动物、肿瘤移植、类器官等多类模型反复验证：匹伐他汀能阻断KRAS相分离，直接抑制肿瘤生长，还能逆转靶向药AMG510的耐药问题。这一研究填补了KRAS细胞质调控机制的一个关键空白，有望在临床上为解决癌症「不可成药」及耐药难题贡献新的方案。

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哈工大是论文第一完成单位。生命科学和医学学部胡颖教授为论文通讯作者，副研究员王星文和博士生张艺为论文共同第一作者。研究得到深圳华大基因股份有限公司候桂雪博士、西湖大学季红斌教授、上海交通大学医学院附属胸科医院副研究员童欣媛，哈尔滨医科大学肿瘤医院李栗教授、孟宏学教授，以及浙江大学黄建教授支持。研究得到科技部、自然科学基金委、空间环境与物质作用全国重点实验室项目支持。

哈尔滨工业大学全媒体中心记者阚思邈、李双余

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