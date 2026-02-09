幼儿教育︱城大学者伙诺贝尔奖得主 领导幼儿研究 促进逾8万中国农村儿童发育

香港城市大学经济及金融系助理教授周瑾，与诺贝尔经济学奖得主、城大「杰出客座教授」詹姆斯·赫克曼共同领导「慧育中国：山村入户早教计划」，证实提升照顾者与幼儿之间的互动品质，能够显著改善儿童在认知、语言等方面的发展，至今已惠及八万名中国农村儿童。

2015年起推行 针对0至3岁发展关键期

「慧育中国」计划透过定期家访，支援照顾者与幼儿的互动，促进幼儿早期发展。 (图片来源：城大提供)

「慧育中国」自2015年起，于甘肃、贵州等多个内地省份及自治区推行，是目前中国规模最大的幼儿早期教育干预研究项目。项目着重父母及照顾者在幼儿零至三岁成长关键期所发挥的作用，安排由受过专业培训、且教育程度与当地家长相近的家访人员，每周到访家庭一次，提供约一小时的一对一育儿指导。培训内容包括透过游戏、唱歌、阅读、说故事及制作简单玩具等方式，提升照顾者与幼儿之间的互动品质。

结果显示，与未曾参与计划的幼儿相比，接受家访干预的幼儿在认知及语言能力发展上表现显著较佳，改善幅度超过0.7个标准差，超前发育三至六个月。这些幼儿在理解物件、运用语言、表达想法等能力均有明显进步，对儿童长远发展带来重要影响。

香港城市大学经济及金融系助理教授周瑾 (图片来源：城大提供)

研究成果获纳入国务院发布的《中国儿童发展报告（2023）》，同时也被国际学术界高度肯定。论文已刊登于多份经济学与儿童发展领域的顶尖期刊，包括《政治经济学期刊》、《劳动经济学期刊》、《计量经济学期刊》及《儿科学期刊》。

周瑾表示，「慧育中国」模式现已被视为促进农村儿童高质量发展的有效策略，希望透过实证研究，找出真正能帮助幼儿发展的早期教育干预方式，并于社区落实。目前，研究团队正探索将研究框架拓展至城市环境，并将于杭州开展首个城市试点。

