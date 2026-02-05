世界政府峰会｜教大校长李子建与全球领袖分享经验 讨论教育未来

世界政府峰会｜香港教育大学校长李子建早前应阿联酋人工智能国务部长Omar Sultan Al Olama及阿联酋总统文化顾问、阿联酋大学校监Zaki Anwar Nusseibeh邀请，于本月3至5日，前往杜拜出席世界政府峰会，与多位政府高官及高校代表分享教大在创新、人工智能(AI)等方面的经验与看法，加强与中东的教育合作，并提升教大的国际影响力。

世界政府峰会｜参加者逾6000人 规模达历届之最

世界政府峰会是全球最具影响力的政府高层论坛之一。今年峰会以「塑造未来政府」为主题，参加者逾6000人，当中包括150个国家和地区的代表，以及诺贝尔奖与图灵奖得主、顶尖科学家与企业高层等，规模为历届之最。

李子建获邀参与「全球大学圆桌会议」、「教育未来论坛」及「经济高端对话」。「全球大学圆桌会议」汇聚了阿联酋大学、史丹福大学、麦基尔大学及香港科技大学等院校的高层代表，讨论大学在急遽变革时代中的战略角色。李子建分享教大在推动教育科研转化与产学合作方面的实践经验，反映香港作为国际高等教育枢纽，在连结全球教育治理与本地实践之间的独特价值。



随后，李子建亦出席题为「谁塑造未来课堂？」的「教育未来论坛」，分享教大在AI教育应用与教师专业发展方面的前沿研究与专业洞见，获与会者高度认可。



在「经济高端对话」中，李子建与十多位政府及国际组织的领导人对话。他在会上表示，教育应成为引导经济与社会深刻转型的有力支撑，大学的根本使命在于培养能够驾驭复杂挑战并赋能他人的创新者。

