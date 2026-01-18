Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

渣打马拉松2026｜城大约600人参赛 伙拍特教生 延续「共融跑」传统

更新时间：12:34 2026-01-18 HKT
发布时间：12:34 2026-01-18 HKT

渣打马拉松2026｜渣打香港马拉松于今日(1月18日)举行，香港城市大学约600人组队参赛，当中包括管理层、师生及校友。部分城大跑手亦一如既往，与特殊教育学生组队，反映大学推动多元共融的理念。校董会主席魏明德表示，很高兴能与城大社群一同参赛，体验团队精神与归属感。

渣打马拉松2026｜管理层亲身上阵 挑战10公里赛事

城大渣马代表团成员众多，当中约180人挑战全马、约180人参加半马，另逾220人出战10公里赛事。多位校董会成员及大学管理层亲身上阵参与10公里赛事，包括校董会主席魏明德、校董会成员吕志宏及王绍恒，校董会秘书唐宁和常务副秘书朱智贤，以及高级副校长（创新及企业）杨梦苏、副校长（研究）岑浩璋、学务长黄骏弦、协理学务副校长（学生发展）杨婉兰、协理学务副校长（数码学习）张泽松和学生发展处处长卓建南。

首次代表城大参与渣马的魏明德表示，在备战与比赛的过程中，他深刻感受到城大人之间的连结。他希望城大社群能以跑步所锻炼的自律、坚持与耐力精神，并怀着互勉同行的心，一步一步跑向属于自己的终点。城大副校长（社区联系及协作）陈志豪则到现场为参赛者打气，他鼓励师生继续透过运动提升身心韧性，并将这份正能量带回校园。

在城大服务逾三十载的校园发展处技术主任钟伟强，今年第15次代表城大出战渣马，挑战全马赛事。他分享道，平日午膳期间，都会在校园周边练跑，途经南山邨、石峡尾等路线。他又指，每年与城大跑者聚首一堂，共同参与这项盛事是一大喜悦，更让他更深刻体会到作为「城大人」的归属感。

渣打马拉松2026｜与特教生齐跑 推动共融理念

为了推广共融精神及促进包容社区，城大今年延续「共融跑」传统，由城大跑手伙拍有特殊教育需要的学生共33人，组队完成10公里赛事。在赛前，城大跑手和来自天保民学校及东华三院包玉星学校的学生展开训练，建立默契与信任。今年第二年担任「共融跑」教练的中文及历史系二年级生罗俊彦表示，见证同学在训练中付出汗水，到比赛时能以目标时间顺利完赛，令他十分感动。他今年以41分钟完成10公里赛事，形容城大马拉松团队氛围融洽，感谢校方为比赛提供周全支援与安排，认为在城大作为运动员，能深切感受到被珍视与尊重。

另外，赛道沿途有近百名城大师生及校友为健儿打气，校方亦在铜锣湾维多利亚公园设置摊位，为城大跑手提供行李寄存、物理治疗及茶点等支援。

