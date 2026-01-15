城大年报勇夺多项国际殊荣 校方：制作水平备受肯定

香港城市大学制作的2023/24年度年报，于多项国际比赛夺奖，包括一项最高荣誉白金奖及三项金奖。校方表示，奖项肯定年报的专业制作水平，也彰显城大在机构管理与营运透明度方面的卓越标准。

纪录发展里程碑 反映创新元素

城大的2023/24年度年报在多项国际比赛中获奖 (图片来源：城大)

城大2023/24年度年报主题为《以创新迈向未来》，封面以快速发展的「数码大脑」为设计灵感。适逢三十周年校庆，年报详尽纪录大学发展的重要里程碑，并呈现大学如何将创新元素融入于教学、研究及行政管理。

在美国传讯公关职业联盟举办的2023/24 Vision Awards中，城大年报荣获最高荣誉「白金奖」，并成功跻身全球百大年报之列。本届赛事吸引全球逾 20 个国家及地区、涵盖各行各业近 1,000 家机构参与。另外，在素有「年报界奥斯卡」美誉、由国际传讯评选机构 MerComm, Inc 主办的ARC国际年报大奖中，城大亦勇夺非牟利机构（大学组别）印刷版年报金奖；随后又于2025 Galaxy Awards 中摘下封面设计组别金奖。年报同时荣获英国 IADA 2025 国际年报设计大奖的金奖肯定。

城大已于上月发表2024/25年度年报，题为《Innovation on the Rise–30 Years and Beyond》，以互动设计呈现数码眼睛与抽象的地球图案。校方表示，这凸显城大雄心壮志，持续发展成为世界领先大学，致力连系全球。

