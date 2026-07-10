Shein据报推进香港IPO筹备工作 监管机构传释放积极信号

彭博引述知情人士报道，Shein正推进来港IPO的筹备工作。知情人士称，如果中国证监会批准，Shein及其顾问最快可能寻求在未来数月内启动这项IPO。部分知情人士表示，近期与监管机构的讨论释放出更为积极的信号。

知情人士称，公司正考虑在此次IPO中融资数十亿美元，并表示最终金额将取决于估值。他们补充称，尽管相关工作正在推进，但目前尚无明确时间表，上市也仍有可能进一步推迟。

知情人士去年表示，Shein一直面临来自股东的压力，要求其将估值下调至约300亿美元，而该公司过去的估值曾达到这一水平的三倍有余。

