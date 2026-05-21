SpaceX上市文件揭业绩亏损 马斯克拥超级投票权 建火星殖民地可获巨额奖励

马斯克旗下SpaceX公开提交上市申请，料成史上最大规模IPO，同时披露了业绩亏损数十亿美元及超级投票权股份计划，以让马斯克牢牢掌控公司。此外，若SpaceX成功在火星上建立一个至少100万名居民的的永久人类殖民地，马斯克的薪酬将会获得大幅增长。

去年净亏损逾49亿美元

综合媒体报道，SpaceX选择在纳斯达克上市，股票代码为「SPCX」，目标最快6月4日展开路演，并于6月12日挂牌，集资规模或达750亿美元，但仍未正式确认；而高盛和大摩牵头负责IPO，美银、花旗和摩通也参与交易，另外还有18家银行参与。根据招股文件显示，SpaceX去年收入186.74亿美元，净亏损约49.4亿美元。今年第一季收入46.9亿美元，净亏损42.8亿美元；上年同期收入约40亿美元，净亏损5.28亿美元。

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资本开支一年间倍增

资本开支方面，去年达207.4亿美元，高于2024年的111.6亿美元，绝大部分支出用于AI，其余则用于太空和通讯领域。同时，SpaceX债务压力不轻，其债务总额约290亿美元，其中约200亿美元来自桥式贷款，另有约90亿美元属其他融资安排。

Starlink成主要收入

SpaceX将业务划分为三大部门，分别为太空发射、卫星互联网与人工智能，其中包括Starlink的卫星互联网业务，去年收入113.9亿美元，占公司整体收入逾六成。文件提到，Starlink约有1,030万名用户，较一年前翻倍，服务覆盖164个国家，旗下在轨卫星数目逾9,600枚，但个人用户平均收入有所下降，由2025年首季86美元，降至今年首季66美元，主要受低价方案及国际市场扩张影响。不过，SpaceX预期用户规模扩大及技术提升，有助抵消相关影响。

列OpenAI为主要对手

AI业务亦被视为SpaceX下一波增长动力，今年首季收入为8.18亿美元，经调整EBITDA为负6.09亿美元。文件又提到，SpaceX与Anthropic已达成算力合作协议；并两度提及OpenAI，将其列为AI领域主要竞争对手之一。

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此外，SpaceX计划最快2028年部署轨道AI运算卫星，并将其定位为未来重大增长引擎；同时揭出月球与火星基础设施计划，最快2028年开始在太空部署数据中心。

马斯克拥85.1%的投票权

股权控制方面，SpaceX分为A类股和B类股，马斯克分别持有12.3%的A类股和93.6%的B类股，合计拥有公司85.1%的投票权；同时，每股B类股拥有10票投票权，因此马斯克将在IPO后可继续牢牢控制公司。除了马斯克之外，最大股东是Valor Equity Partners创始人Antonio Gracias，持有7.3%的A类股，主要通过Valor旗下基金持有，而Gracias个人持股情况目前并不清楚。

最高获10亿股与业绩挂钩股份

马斯克薪酬方面，在SpaceX年薪仅54,080美元，并自2019年以来一直不变。不过，马斯克可获得最高10亿股与业绩挂钩的限制性股份，这除了与SpaceX市值挂钩外，也涉及一个火星永久殖民计划，以及建成每年提供100太瓦运算能力的「非地球」数据中心。其中，一个兑现条件是公司必须在火星上建立一个至少有100万居民的永久人类殖民地。

另一方面，截至第一季末，SpaceX在全球拥有超过22,000名全职员工，但明确指出所有员工「均不受任何集体谈判协议的约束」。

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