「中国巴菲特」段永平建仓 泡泡玛特今早逆市再升近7%

受「中国巴菲特」段永平建仓及力撑创办人王宁消息刺激，泡泡玛特（9992）今早延续昨日升势，曾升近7%，最高见175.4元创一个月新高。

去年开始关注泡泡玛特 睇好王宁可以「好好干25年以上」

泡泡玛特今早高开0.5%后，早段升幅扩大，曾高见175.4元，现时升幅收窄至6%，报172元。

泡泡玛特昨日股价一度劲升6%，收升3.8%报162.2元。泡泡玛特股价反弹，得力于获有「中国巴菲特」之称的资深投资者段永平发文力撑。

段永平发文表示，已将所持的中国神华（1088）换成泡泡玛特。段永平在去年开始关注泡泡玛特，初时他直言「看不懂这门生意、不会碰」。到泡泡玛特发布2025年业绩后，他收回不投资说法，并花了好几天好好研究泡泡玛特这间公司，甚至到伦敦实体店考察。他又自称是创办人王宁的粉丝，认为王宁年轻，「还能好好干25年以上」。

段永平于上月表示「我的泡泡玛特保险公司正式开张了」，表示开始买入泡泡玛特。段永平是透过「Short Put」（卖出认沽期权）方式建仓，如股价不跌穿行权价可赚取权金，股价下跌可用更低成本建仓。

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