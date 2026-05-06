特朗普暂停「自由计划」 恒指高开131点 北水今回归 中芯宁德升近4%｜港股开市

美国国务卿鲁比奥周二表示，美国已达成对伊朗军事行动「Epic Fury（史诗怒火）」的目标，又指「我们不希望再出现进一步冲突，总统更希望透过协议解决问题」。此外，美国总统特朗普已表示「自由计划」将暂时中止，以观察能否最终达成并签署协议，但封锁仍将继续有效。消息令油价偏软，其中布兰特期油今早跌1.5%至108.21美元；纽约期油则跌1.5%至100.69美元。

Intel大升13% 存储股持续热炒

美股三大指数周二齐向上，道指收市升356点或0.73%，报49298点；标指升58点或0.81%，报7259点；纳指升258点或1.03%，报25326点。至于反映中概股走势的金龙指数，则升0.12%至6889点。

市场焦点中，苹果公司据报正与Intel及三星电子进行初步磋商，计划由两家公司在美国代工生产其设备的核心晶片，消息刺激Intel（INTC）股价急升近13%，苹果（AAPL）亦升2.7%。此外，存储股持续热炒，美光科技 （MU）大升逾11%至640.2美元，市值突破7,000亿美元；Sandisk（SNDK）亦升12%至1,406.32美元。

科网股普遍向上 腾讯低开

港股方面，北水今日回归，恒指今早高开131点，报26029点。蓝筹股中，中芯（981）开市升逾4%；宁德时代（3750）亦升4%。科网股普遍向上，阿里巴巴（9988）开市升0.9%；惟腾讯（700）跌0.3%；美团（3690）升0.5%；京东（9618）升0.8%；百度（9888）无起跌；小米（1810）升0.2%。

长和悉售VodafoneThree 次日再高开

长和（001）昨午公布悉售英国电讯业务VodafoneThree股权后，昨日股价升逾4%，今早再升1.4%；相反，汇控（005）昨午公布业绩后急跌逾5%，今早则回稳，升0.4%。

新世界澄清酒店资产交易报道

新世界（017）表示，注意到有媒体报导揣测该集团可能出售其部分香港酒店资产的权益，经作出合理查询后，澄清尽管有潜在买家不时就该公司的各项资产进行接洽，包括香港酒店资产，但截至目前，尚未就任何出售事项订立根据上巿规则须予以披露的协议。该股开市报8.8元，无起跌。

美图首季付费订阅用户增30%

美图公司（1357）公布首季付费订阅用户超过1,790万，按年增长30.2%，其中来自生产力应用的付费订阅用户增长53%至234万，来自生活场景应用的付费订阅用户增长27%至1,556万。该股开市报4.25元，升1.4%。

可孚医疗公开发售超购398倍

新股方面，可孚医疗（1187）公开发售录约398倍超购，一手中签率5%，国际发售超购2.4倍。该股开市报39.84元，升1.3%。