中东局势缓和 道指早段弹近300点 纳指再破顶 加密货币概念股转强

市场消化中东开火事态，油价回软，美股略为反弹，道指早段升近300点，纳指再破顶。

道指报49226点，升285点；标指报7242点，升42点；纳指报25271点，升204点或0.8%。

油价跌4%

中东局势再趋平静，美伊停火协议有望维持，纽约期油报每桶102.53美元，跌3.7%。

明星股回升，特斯拉（TSLA）及亚马逊（AMZN）升逾1%。

Strategy升3% Coinbase升2%

比特币重上8万关，相关概念股造好，Strategy（MSTR）升3%；Coinbase（COIN）涨逾2%；Circle（CRCL）继日前升近两成后，略回吐0.2%。

业绩股方面，辉瑞（PFE）季绩好过预期，股价升1%。超微公司（AMD）绩前升2%。

专家：企业盈利仍推动股市上升

财经智库Vital Knowledge创办人Adam Crisafulli相信，特朗普政府仍倾向避免军事冲突升级，推动局势朝著达成协议的方向发展。

摩根大通私人银行全球策略师表示，企业盈利仍然是推动股市上升的动力，目前值得关心的问题是，有关增长势头能否扩展至科技股以外的板块。