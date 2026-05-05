恒指跌197点 汇控绩后挫半成 安踏李宁跌4% 专家料北水回归续炒AI股｜港股收市

美国和伊朗再度交火，刺激国际油价于一度急升，外围气氛转弱，港股受累重磅股汇丰控股（005）绩后急跌，于北水重临前夕低开低走。恒指26000关再度失守，全日收报25898点，跌197点。缺乏北水下，大市成交维持1222亿元的低水平。

恒指低开150点后，最多跌405点，其后跌幅曾收窄至近开市水平，午后随著汇控业绩不及预期，走势波动，最终全日收报25898点，跌197点。国指收报8730点，跌43点；科指收报4929点，跌47点。

汇控单股拖低大市112点

汇控首季税前盈利按年跌1.1%，差过预期，股价午后跌幅扩大，并以全日最低位收市，收报136元，跌5.2%，为表现最差蓝筹股，单股拖低大市约112点。

小米跌2% 美团跌1%

科网股普遍下跌，亦是累市板块之一。小米（1810）下降1.7%，收报30.46元；美团（3690）走低1.1%，收报83.55元；阿里巴巴（9988）跌0.4%，收报131.2元；腾讯（700）下滑0.2%，收报472.2元。

内地五一黄金周即将结束，消费股散水。李宁（2331）挫4.1%，收报19.5元；安踏（2020）下滑3.9%，收报78.2元；老铺黄金（6181）下降2.7%，收报553.5元；海底捞（6862）跌1.1%，收报14.26元。

生科股及医药股受压，药明生物（2269）下滑2.1%，收报33.84元；翰森制药（3692）跌1.4%，收报36.84元；石药集团（1093）下降0.9%，收报8.4元。

长和售英电讯商 逆市升4%冠蓝筹

个股方面，长和（001）悉售英国电讯业务VodafoneThree股权，将收取43亿英镑（454.94亿港元）的代价金额。长和股价午后转升，收报68元，扬4.1%，为表现最佳蓝筹股。宁德时代（3750）获摩根士丹利唱好，兼上调目标价，股价逆市走高3.7%，收报655元。中国中免（1880）遭大摩下调目标价，股价急跌4.4%，收报60.35元。新百利融资（8439）获要约人折让约4.9%入主，复牌后股价急升1.6倍，收报2.21元。

首挂新股天星医疗（1609）收报215元，较招股价98.5元大升1.2倍，不计手续费，一手50股帐面赚5825元。

梁杰文料维持24000至26000上落

宏高证劵投资经理梁杰文表示，中东局势仍不明朗，油价维持高位，一旦外围出现波动，将拖累港股，加上重磅股汇控跌幅明显，削弱了市场信心，部分投资者选择在此位置减仓离场，加剧港股短期沽压。他续指，现阶段即使北水回归，短期内未必能显著推动大市，但相信会提升港股整体活跃度和带来承接力，料短期将延续假期前AI炒作风气，恒指将仍然在24000至26000点区间上落。

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中东局势再趋紧张，恒指今早低开150点后，一度跌405点，低见25690点，中午收报25793点，跌302点或1.16%。北水缺席下，半日成交额645.44亿元。科指半日则跌90点或1.82%，报4885点。

AI三宝回吐 迅策挫半成

科网股普遍下跌，阿里巴巴（9988）跌0.75%；腾讯（700）跌1.14%；美团（3690）跌2.07%；小米（1810）跌3.22%。「AI三宝」回吐，智谱 （2513） 跌3.65%，MINIMAX （100） 跌近2%，迅策 （03317） 更挫5.86%。

宁德时代（3750）逆市走强，升2.61%；百度（9888）则升1.3%，是半日头两大表现最佳蓝筹。

汇丰（005）公布业绩前跌1.39%，报141.4元。同业中银香港（2388）及渣打（2888）分别跌0.71%及0.86%。

消费股走弱 老铺跌近4%

消费股走弱，李宁（2331）及安踏（2020）跌4.62%及3.87%；老铺黄金（6181）跌3.95%；毛戈平（1318）跌3.4%；蜜雪（2097）跌1%。泡泡玛特（9992）逆市升0.7%。

天星医疗（1609）首日上市，开市曾报299元，较上市价98.5元升203%；中午收报229元，升132%。

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0930：中东局势再度升温，刺激油价急升。美国总统特朗普表示，伊朗战争可能还会持续两到三周，又重申伊朗必须交出浓缩铀；另据《今日以色列报》报道，在阿联酋油港遭到袭击后，美国和以色列正考虑对伊朗的导弹发射装置及能源设施实施打击。国际油价方面，布兰特期油周一升逾4.5%后，今早轻微回吐0.5%至113.85美元；WTI期油周一升逾2.5%，今早暂报104.88美元，回吐约1.5%。

美股三大指数向下 存储股续升

美股三大指数周一向下，道指收市跌557点或1.13%，报48941点；标指跌29点或0.41%，报7200点；纳指跌46点或0.19%，报25067点。至于反映中概股走势的金龙指数，周一微跌0.09%至6881点。

市场焦点中，存储相关股继续强势，其中美光（MU）升6.3%、Sandisk（SNDK）升5.8%、西部数据（WDC）升2.5%，以及希捷科技（STX）升1.6%，而且上述4股均于周一创出历史新高。

北水续暂停 宁德时代逆市升近3%

港股方面，北水继续暂停，恒指今早低开150点，报25945点。蓝筹股中，宁德时代（3750）开市升2.9%最佳，恒安国际（1044）亦升2%；惟京东健康（6618）跌2.8%，药明生物（2269）亦跌2.2%。

科网股个别发展，阿里巴巴（9988）开市跌0.4%；腾讯（700）跌0.9%；美团（3690）跌1%；京东（9618）无起跌；百度（9888）则升1.8%；小米（1810）回吐0.6%。

汇丰（005）将于今日中午公布业绩，股价开市跌1.5%，报141.2元。

百威亚太少赚逾3% 股价平开

百威亚太（1876）公布首季收入按年升2.2%至14.93亿美元，股权持有人应占溢利按年跌3.4%至2.26亿美元，每股基本盈利1.71美仙；股权持有人应占正常化溢利跌0.4%，正常化每股基本盈利1.77美仙。期内，亚太区销量恢复增长，主要得益于印度强劲增长及中国行业状况的改善，但被南韩的发货安排时间差所抵销。该股开市报7.93元，无起跌。

天星医疗公开发售超购7822倍

新股方面，天星医疗（1609）公开发售部份录约7,822倍超购，一手中签率1.5%；国际发售超购逾9倍。该股开市报288元，升192%。

