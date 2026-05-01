苹果上季收入增17%胜预期 iPhone销售再次低于预期

苹果（AAPL）公布第二财季业绩，营收按年增长17%至1,111.8亿美元，每股盈利2.01美元，收入及盈利均高于预期1,096.6亿美元及1.95美元。iPhone收入按年升22%至567亿美元，低于预期572.1亿美元，为三个季度内第二次低于市场预期。苹果预料本季收入将增长14%至17%，远高于预期9.5%，股价盘后曾升逾5%。

库克表示iPhone 17面临「供应限制」

将于9月1日转任苹果行政主席的库克表示，iPhone 17系列是苹果「史上最受欢迎产品线」，但面临「供应限制」。他指，iPhone上季销售受制于先进处理器晶片的供应瓶颈，他形容供应链在获取更多零件方面的灵活性稍微降低。库克又预料记忆体成本将显著上升，记忆体成本对业务的影响将持续扩大。

库克指与Google合作顺利 个性化Siri将如期推出

市场关注苹果在AI业务方面的进展，库克表示与Google合作顺利，并对苹果独立研发的工作感到满意。他表示苹果团队投入不少心力，将AI视为消费者与企业市场的巨大机会。他强调苹果已全力以赴，个性化的 Siri 今年将如期推出。

候任行政总裁John Ternus表示，苹果将在现有产品的蓝图上，持续增加AI方面的投资。苹果上季研发成本增长33%至114亿美元。

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毛利率胜预期 启动千亿回购 派发股息

苹果上季毛利率达 49.3%，高于前一季的 48.2%。苹果预计本季毛利率47.5%至48.5%之间。

苹果上季服务收入增16%至309.8亿美元，高于预期的303.9亿美元。Mac收入增约6%至84亿美元，高于预期的80.2亿美元。iPad收入增8%至69.1亿美元，高于预期的66.6亿美元。穿戴式装置、家居用品及配件收入增5%至79亿美元，高于预期的77亿美元。

各地区销售方面，苹果美洲销售升12%至450亿美元，欧洲销售增14.7%至280.5亿美元，大中华区销售增28%至205亿美元。

苹果董事会批准额外1,000亿美元股份回购计划，并宣布派发每股27美仙股息。

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