3只拆细后入通沧海遗珠 希迪挚达先后爆升 诺比侃或复制北水炒风｜星市攻略

在上一轮恒指季检结果中，希迪智驾（3881）、挚达科技（2650）及诺比侃（2635）齐齐获纳入恒生综合指数，但因进行「股份拆细」而未有在3月获纳入港股通。随着希迪智驾及挚达科技分别于本月9日10日先后正式入通，截至上周五更分别累升35%及19%，市场憧憬将于周一（20日）正式入通的诺比侃也有望复制强势。光大证券国际证券策略师伍礼贤接受《星岛头条》访问时表示，虽然该股上市以来股价「一浪高于一浪」，上方蟹货区不明显，但呼吁投资者仍需要审慎，并慎防今年6月禁售期届满的风险。

早前拆细而未有3月入通

希迪智驾、挚达科技及诺比侃同属上市不足1年的半新股，3者分别于去年12月、10月及12月上市，且早前均因股份拆细而未有在3月获纳入港股通。随着拆细流程已经完成，加上希迪智驾及挚达科技相继「入通」并交出亮眼成绩后，市场正密切关注诺比侃周一入通后的表现。

诺比侃主要于中国为铁路运营及电网公司研发及销售监测与检测产品及解决方案，以及其他城市治理解决方案；并主要提供基于全面的AI行业模型的软硬件一体化解决方案，用于监测、检测和运维等用途。该股于今年2月建议股份每1股拆细为10股，并将每手买卖单位由50股改为100股；到3月11日正式拆细，以及于上周五（17日）结束拆细H股（以新及现有股票形式）并行买卖。

伍礼贤：不建议当日高追

上交所亦于上周五发公告宣布，将诺比侃正式调入港股通名单，并于下一港股通交易日起生效，亦即周一（20日）。对于市场憧憬其股价炒上，伍礼贤指出，诺比侃2025年业绩虽有增长，但幅度不算明显，预期入通后未必会出现如希迪智驾及挚达科技般的强劲升势。

投资策略方面，伍礼贤表示，不建议投资者于入通当日高追短炒，反而应在正式纳入前布局，若入通前夕股价出现急升即可先行获利。他续指，该股自上市以来股价「一浪高于一浪」，上方蟹货区不明显，阻力较小，但建议投资者可待股价回落至20天线约55.45元及10天线约58元之间分批吸纳。

留意6月迎来禁售股解禁期

至于获利目标，他建议参考短线RSI指标，若升至70至80超买水平即可作获利离场的参考指标；长线而言，他更呼吁投资者需要审慎，由于该股于去年12月上市，即将于今年6月迎来禁售股解禁期，强调现阶段不急于买入「长揸」，宜待解禁期过后再作长线部署。

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