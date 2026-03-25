星岛全年收入7.1亿 亏损收窄 新媒体业务转盈

星岛新闻集团（1105）公布截至去年底止年度业绩，亏损为6993.8万元，期内收入7.1亿元，银行余额和现金按年增加近2%。该集团表示，顺应趋势，持续升级新媒体平台、拓展业务增长点，年内新媒体业务实现转亏为盈，标志著集团新媒体转型策略已初见成效，未来将增加原创专题影片及其他IP内容产出力度，开拓社交广告变现渠道，进一步吸引年轻受众，深化品牌与新时代的文化。

新媒体为核心引擎 内容营运双升级

星岛新闻集团表示，将今年视为新的起点，重塑品牌与产品定位，以新媒体业务为核心战略引擎，驱动转型与全球化进程。依托于粤港澳大湾区及北美等地的独特布局，集团将充分发挥自身优势，积极融入国家发展大局，把握香港角色升级带来的广阔空间，为未来发展开创崭新篇章。

星岛去年亏损收窄7.1%至7826.8万元，股东应占亏损为6993.8万元，期内银行余额和现金5.26亿元，按年增加近2％。

集团对旗下「星岛头条网」及其应用程式，进行了内容优化，加强跨界合作，增加对地产发展商、金融企业等大型企业及政府部门的高品质内容报道。同时，加强策划本地体育盛事及新晋运动员专访，以丰富内容生态并拓展收益来源。营运方面，集团通过重整人才队伍及强化社交媒体营运团队，有效提升其平台影响力与用户互动，带动订阅人数增长约13%及独立访客次数增长约23%。

传统报章地位稳固 《头条》续领先

集团旗下报章包括《星岛日报》、《头条日报》及《英文虎报》，当中《星岛日报》依然深受政府部门及企业的持续青睐与高度认可，年内举办「中国宏观经济暨大湾区融合论坛2025」、「星岛房地产发展动向论坛2025」等多场高端行业论坛，展现引领热点议题、推动社会进步的媒体担当；而创刊二十周年的《头条日报》，市场占有率持续领先，发行量和广告量稳居香港免费报章首位。

《虎报》数码转型奏效 迎品牌焕新

至于本港唯一免费英文报章《英文虎报》去年全面深化数码转型战略，对官方网站及流动应用程式进行系统性升级，优化用户介面与内容架构，显著提升互动体验与阅读流畅度，进一步巩固其作为香港领先免费英文新闻平台的市场地位。同年推出的《赛马指南》专栏迅速获得读者青睐，成为推动本集团数字订阅及广告收益增长的核心产品之一，充分体现内容创新与商业价值的深度融合。

今年《英文虎报》将迎来品牌焕新的重要里程碑，以全新的报刊标志及视觉形象亮相，标志著报章进入更具活力与现代感的发展新阶段。焕新后的《英文虎报》将继续采用精致小报形式，并与多元数码渠道协同发展，致力向全球受众讲述香港故事，成为连接本地与国际读者的重要资讯桥梁。内容方面，将持续聚焦香港及全球重大发展议题，为年轻专业人士、企业高管及商界领袖等核心读者群，提供兼具深度、洞察力与国际视野的高价值新闻与专题报道。

至于主要面向内地市场的「星岛环球网」已完成全新改版，进一步促进两地资讯互通，助力集团深耕大湾区及内地市场。展望未来，今年是国家「十五五」规划的开局之年，为把握这一历史性机遇，集团已启动新一轮战略升级，依托多元媒体平台，持续搭建香港与内地、中国与世界之间的沟通桥梁，发展目标明确为：从香港领先的媒体集团，迈向更具国际影响力的跨媒体内容与资讯服务集团。未来，「星岛」将开启高质量发展新征程，以「智媒化」与「湾区化」为双轮驱动发展。