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吉利全年纯利持平 末期息大增52% 今年销量目标升至345万辆

股市
更新时间：20:01 2026-03-18 HKT
发布时间：20:01 2026-03-18 HKT

吉利汽车（175）公布去年业绩，股东应占盈利168.5亿元（人民币，下同），按年微增0.2%。若撇除外汇汇兑税后净收益、非金融资产减值亏损等一次性项目，去年盈利按年增长36%至144.1亿元。集团建议派发末期息每股0.5港元，按年增加52%。

期内收入3452.3亿元，按年增长25%，再创历史新高。面对行业价格竞争，去年毛利率按年微升0.1个百分点至16.6%，集团表示主要受惠规模效应、新能源架构成本效益及高端化产品推出。

今年销量目标345万辆 出口挑战64万台

吉利去年汽车销量近302.5万辆，按年增长39%，超额完成经修订的300万辆目标。其中中国境内批发量按年升48%至260.4万辆；出口批发量则按年微升1%至42万辆。

集团设定今年销量目标345万辆，按年增长约14%。吉利汽车集团CEO淦家阅表示，今年将优先向国际化业务倾斜资源，推动产品、供应链、品牌及技术全面走出去，出口销量目标64万台，按年增长逾50%，内部更设有更高挑战目标。

资本开支预算降10.6% 成本控制见效

去年总资本开支179亿元，主要用于加快新能源及智能化转型，加大新能源产品矩阵投入。集团预期今年资本开支约160亿元，按年减少10.6%。

面对原材料价格上升，淦家阅透露，集团与供应商建立战略合作关系，以规模效应换取价格优势，例如透过锁定铜价有效控制成本。问及地缘政治影响，他表示中东业务主要集中在沙特，当地局势相对稳定，对集团影响有限，其他地区亦无太多业务部署。

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