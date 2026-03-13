联交所就同股不同权改革咨询 建议上市门槛降低至200亿元市值

联交所今天（13日）刊发《咨询文件》，就一系列有关提升香港上市机制竞争力的建议征询市场意见，当中包括就同股不同权改革咨询市场。咨询期至2026年5月8日（星期五）结束。

联交所表示，建议旨在创造更加多元和更有活力的市场环境，提供更丰富的投资机遇，从而更好地满足投资者和发行人的需求。主要措施包括优化不同投票权上市规定，以及便利在海外上市的发行人来港上市等建议。

就同股不同权改革，建议市值门槛由400亿元，降低至200亿港元。或由市值市值100亿元及最近一个会计年度收入至少10亿元，降低至市值60亿元及最近一个会计年度收入至少6亿元。

若市值400亿 投票权比率升至20比1

投票权比例方面，建议放宽至若上市时的市值须至少400亿港元，比例为20比1。另于上市时不同投票权持股金额至少40亿港元的情况下，不同投票权持股占比可放宽至至少5%。

同时又建议优化「创新产业」公司规定，为采用业务模式创新而非科技创新的发行人明确提供以不同投票权架构上市的途径。同时又建议扩大被自动视为「创新产业」公司的科技公司申请人范围（涵盖所有合资格的生物科技和特专科技公司，即使其不按照第18A／18C章上市）。

联交所将分阶段进行上市机制的竞争力检讨，今次《咨询文件》为检讨的第一阶段。

伍洁旋：确保上市机制稳健且富有竞争力

港交所上市主管伍洁旋表示，港交所致力确保上市机制稳健且富有竞争力，巩固香港作为领先国际金融中心的地位。她表示，在与持份者深入沟通后发现，他们普遍希望把握更多优质的创新投资机遇，也希望上市机制在确保投资者信任和信心的同时可以更加高效和与时俱进。

她又说，港交所自2018年成功地进行了一系列上市改革，从根本上重塑了香港股票市场的结构，吸引了一大批创新公司来港上市，这次的建议正是基于这些改革成果而提出的。