香港航空周四起加燃油附加费 单程最多150元 国泰：参考航空燃油价非原油价格

香港航空（Hong Kong Airlines）将于周四（12日）起调整客运燃油附加费，单程加幅最高150元，其中台湾单程航线由162加至182元；日本、韩国、泰国及东南亚地区亦由162加至212元；马尔代夫航线由284加至384元；澳洲及加拿大则由589加至739元；即旅客来回一程或需多付300元。

国泰：设机制每月定期检视

国泰航空（293）暂未有调整燃油附加费，截至3月1日计，机票购买地点为香港，收费为569元。并指公司设有一套既定机制，每月定期检视燃油附加费水平。同时，在检讨过程中，公司主要参考航空燃油的市场价格走势，而非原油价格，并综合其他相关营运因素，按需要作出调整。

目前国泰航空客运燃油附加费方面，

另一方面，随着美国总统特朗普扬言战争「很快结束」，令国际油价急跌，航空股随即反弹，其中国泰（293）今早曾升近6%，高见12.89元；暂报12.65元，续升逾3.8%。此外，国航（753）、东航（670）及南航（1055）升幅亦介乎0.2%至逾3%。