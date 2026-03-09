优乐赛共享超购5296倍 首挂急挫逾三成 主席：登陆国际市场为新起点

今日有3只新股挂牌，当中一手难求的优乐赛共享（2649）急挫，较上市价11元低开31.8%，报7.5元，一度低见6元，暂报6.95元，跌36.8%，一手500账面蚀2,025元。优乐赛共享主席孙延安表示，登陆国际市场将赋予公司更广阔的视野，以及带来深厚的责任，以此为新的起点，公司将秉持诚实服务、创意经营的理念，聚焦技术创新，服务质量提升。

优乐赛共享的香港公开发售超购5,296.2倍，国际发售超购3.2倍，接获4075张「顶头槌飞（认购101.7万股）」，当中1,043张或25.6%获派1手。

兆威机电：抓紧人工智能等机会

另有两只「先A后H」新股同日挂牌，兆威机电（2692）逆市高开高走，暂报75.55元，较上市价71.28元升近6%，一手100股赚427元。兆威机电董事长李海周指，在港上市为迈向全球化经营，注入强劲动力，而公司会抓紧新能源、机器人、人工智能时代等带来的机会，加大研发投入、坚持全球布局和长期价值，以更扎实的业绩回报股东和社会。

该股的香港公开发售超购1,535.8倍，国际发售超购12.4倍，抽乙组的3,000手便中1手，「顶头槌飞」获派4至5手。

埃斯顿今早平开 半日股价跌14%

埃斯顿（2715）则以上市价15.36元平开，暂报13.21元，跌14%，一手200股蚀430元。埃斯顿董事长吴波表示，作为中国工业机器人领军企业，公司持续创新研发，构建机器人和智能制造解决方案，冀以AI加机器人驱动的新质生产力，赋能全球用户。香港作为国际金融中心，连接全球资本和产业资源的重要枢纽，公司将借高效、规范和国际化的平台，进一步深化全球产业布局。站在新的起点上，公司将持续创新，提供更加智能、绿色、高效的机器人自动化解决方法。

该股的香港公开发售超购18.7倍，国际发售超购2.3倍，抽甲组的25手便稳中1手，「顶头槌飞」获派1313手。