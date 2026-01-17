Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

爱芯元智据报最快本月招股 擎朗智能拟来港筹15亿

股市
更新时间：09:37 2026-01-17 HKT
发布时间：09:37 2026-01-17 HKT

内地半导体和机械人公司继续涌港上市，外电报道，以保密形式申港上市的爱芯元智计划本月或下月招股，正待监管部门的批准，拟集资约4亿美元（约31.2亿港元），中金、国泰君安和交银国际负责安排是次上市。软银有份投资的擎朗智能考虑今年在港上市，集资约2亿美元(约15.6亿港元)。

爱芯元智于2019年成立，专注于边缘侧和端侧AI芯片的研发，去年完成逾10亿元人民币的C轮融资，而股东包括启明创投、美团（3690）和腾讯（700）等。擎朗智能于2010年成立，产品包括配送机械人、消毒机械人和清洁机械人等，应用于餐饮、酒店、医疗等行业。该公司于2021年完成2亿美元D轮融资，投资者包括软银愿景基金2期、沙特阿美风险投资基金和中金资本等，阿里巴巴（9988）则有份参与C轮融资，该轮筹得1亿元人民币。

睿云联等3中企递表

另外，3间内地公司提交香港上市申请，包括民营中医诊所「哈尔滨誉研堂中医门诊集团」、经营「Akuvox」品牌的智能对讲解决方案提供商睿云联，以及连锁薄饼自助餐店「比格比萨（Bigpizza）」母企比格餐饮国际。

另一边厢，美国自去年1月起，限制美国投资者投资中港澳的特定高科技行业，包括半导体等，当中设有豁免公开交易证券的规定。IFR引述消息指，美国最新澄清，如果证券在被美国人士收购时已公开交易，则无论协议何时订立，这均被视为收购公开交易证券。有银行家认为，此或许会彻底改变美国投资者参与中国高科技新股的情况，因为这可能意味着他们可以投资于特定交易，而毋须向监管机构提交通知。另有银行家指出，一些美国或国际投资者可能加快或更自在地投资这些新股，惟部分保守投资者可能继续提交通知。
 

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
40岁女星传逼经理人旁观交欢 呃公司钱包养男伴 「车震男」惊人身份起底
40岁女星传逼经理人旁观交欢 呃公司钱包养男伴 「车震男」惊人身份起底
影视圈
20小时前
香港女子入境伊朗后失联逾一星期 入境处正积极跟进协助家属
香港女子入境伊朗后失联逾一星期 入境处正积极跟进协助家属
突发
11小时前
惠康全场88折！满额送$10现金券 金莎礼盒$77.5/寿桃鲍鱼福喼低至3折
惠康全场88折！满额送$10现金券 金莎礼盒$77.5/寿桃鲍鱼福喼低至3折
饮食
14小时前
刁钻乘客电召的士 机场往粉岭皇后山邨 大胆自定3项免收费 网民眼火爆：免埋车资啦｜Juicy叮
刁钻乘客电召的士 机场往粉岭皇后山邨 大胆自定3项免收费 网民眼火爆：免埋车资啦｜Juicy叮
时事热话
22小时前
44岁妈妈患末期子宫颈癌 赴瑞士安乐死 临终前因女儿1句话释怀
44岁妈妈患末期子宫颈癌 赴瑞士安乐死 临终前因女儿1句话释怀
保健养生
15小时前
连锁快餐全日优惠！$29起叹焗猪扒饭/烧味米线/鸡髀+粟米肉粒餐 全日四市都有折
连锁快餐全日优惠！$29起叹焗猪扒饭/烧味米线/鸡髀+粟米肉粒餐 全日四市都有折
饮食
18小时前
天气寒冷｜天文台料强烈冬季季候风1.20袭港 跌落12°C 如有雨或变更低温
00:47
天气寒冷｜天文台料强烈冬季季候风1.20袭港 跌落12°C 如有雨或变更低温
社会
19小时前
金刚旧爱惊爆切除子宫 崩溃自嘲「不是完整的女人」 身体连番受疾病困扰陷低谷
金刚旧爱惊爆切除子宫 崩溃自嘲「不是完整的女人」 身体连番受疾病困扰陷低谷
影视圈
12小时前
屯门开枪｜死者母亲认尸哭断肠 女亲友哭诉：好心痛 点解差人开枪？
01:41
屯门开枪｜死者母亲认尸哭断肠 女亲友哭诉：好心痛 点解差人开枪？
突发
22小时前
屯门开枪｜死者「恐龙」寄住友人家 户主：佢有吸太空油习惯 经常自言自语
01:11
屯门开枪｜死者「恐龙」寄住友人家 户主：佢有吸太空油习惯 经常自言自语
突发
21小时前