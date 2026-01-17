爱芯元智据报最快本月招股 擎朗智能拟来港筹15亿

内地半导体和机械人公司继续涌港上市，外电报道，以保密形式申港上市的爱芯元智计划本月或下月招股，正待监管部门的批准，拟集资约4亿美元（约31.2亿港元），中金、国泰君安和交银国际负责安排是次上市。软银有份投资的擎朗智能考虑今年在港上市，集资约2亿美元(约15.6亿港元)。

爱芯元智于2019年成立，专注于边缘侧和端侧AI芯片的研发，去年完成逾10亿元人民币的C轮融资，而股东包括启明创投、美团（3690）和腾讯（700）等。擎朗智能于2010年成立，产品包括配送机械人、消毒机械人和清洁机械人等，应用于餐饮、酒店、医疗等行业。该公司于2021年完成2亿美元D轮融资，投资者包括软银愿景基金2期、沙特阿美风险投资基金和中金资本等，阿里巴巴（9988）则有份参与C轮融资，该轮筹得1亿元人民币。

睿云联等3中企递表

另外，3间内地公司提交香港上市申请，包括民营中医诊所「哈尔滨誉研堂中医门诊集团」、经营「Akuvox」品牌的智能对讲解决方案提供商睿云联，以及连锁薄饼自助餐店「比格比萨（Bigpizza）」母企比格餐饮国际。

另一边厢，美国自去年1月起，限制美国投资者投资中港澳的特定高科技行业，包括半导体等，当中设有豁免公开交易证券的规定。IFR引述消息指，美国最新澄清，如果证券在被美国人士收购时已公开交易，则无论协议何时订立，这均被视为收购公开交易证券。有银行家认为，此或许会彻底改变美国投资者参与中国高科技新股的情况，因为这可能意味着他们可以投资于特定交易，而毋须向监管机构提交通知。另有银行家指出，一些美国或国际投资者可能加快或更自在地投资这些新股，惟部分保守投资者可能继续提交通知。

