星级大搜查丨艺人评选金像奖三大奖心水 廖子妤封影后呼声高 张继聪争影帝人气唔输古天乐

金像奖2026丨《第44届香港电影金像奖》将于明天（4月19日）于香港文化中心举行，提名名单中各奖项竞争激烈。今年入围「最佳电影」的包括《世外》、《再见UFO》、《风林火山》、《寻秦记》及《酱园弄‧悬案》。「最佳男主角」方面，古天乐凭《私家侦探》及《寻秦记》获两项提名，将与《金童》的张继聪、《捕风追影》的梁家辉及《像我这样的爱情》的陈家乐竞逐影帝。「最佳女主角」的入围者则有《水饺皇后》的马丽、《无名指》的许恩怡、《像我这样的爱情》的廖子妤、《酱园弄‧悬案》的章子怡及《赎梦》的陈法拉。金像奖2026举行在即，《星级大搜查》亦找来逾20位艺人分享他们的心水之选。

《寻秦记》、《世外》夺「最佳电影」呼声高

综合受访艺人的选择，电影《寻秦记》在「最佳电影」的呼声最高，获得了滕丽名、吕慧仪、Bob林盛斌、胡卓希、阿妹@Lolly Talk、倪晨曦、孙慧雪及张继聪等人的支持。吕慧仪认为，这部电影由电视框框跳到大银幕，横跨四分一个世纪，直言：「边有得输」；胡卓希与倪晨曦亦同样表示，电影成功勾起了大家的集体回忆，意义非凡。另外，本土创作动画《世外》也备受赞赏，获得Aka赵慧珊、COLLAR成员李芯駖、许恩怡、蔡蕙琪等人的力挺，赞扬其故事触动人心，是香港难得的动画佳作。同时，《再见UFO》和《风林火山》也分别获得伍允龙、Dee何启华、邱士缙，以及Brian李凯贤的支持。

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张继聪与古天乐争金像影帝势均力敌

影帝之争方面，张继聪与古天乐可谓势均力敌。张继聪凭借《金童》中的出色表现，赢得了ERROR成员Dee何启华、吕慧仪、Bob林盛斌、MIRROR成员Stanley邱士缙、胡卓希、Lolly Talk成员阿妹等多位艺人支持，他们均对张继聪在戏中展现的毅力及对电影的热诚表示佩服。与他叮当马头的则是在凭《私家侦探》及《寻秦记》提名「最佳男主角」的古天乐，同样获得滕丽名、黄浩然、钱嘉乐、吕慧仪、李芯駖、Bob林盛斌、倪晨曦及孙慧雪的肯定，认为他能够多年后再次演活同一经典角色，无人能及。此外，陈家乐及梁家辉亦分别有Brian李凯贤、廖子妤、许恩怡，伍允龙和阮兆祥的支持。

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金像奖2026三大奖入围者及作品？

廖子妤获压倒性支持封金像影后

在「最佳女主角」的预测中，廖子妤（Fish）凭借在《像我这样的爱情》中的脑麻病人一角，突破性演出获得了同业压倒性的支持，成为金像影后顶头大热。支持者众多，包括袁澧林、Aka赵慧珊、Brian李凯贤、ERROR成员Dee何启华、COLLAR成员李芯駖、MIRROR成员Stanley邱士缙、胡卓希、Lolly Talk成员阿妹、孙慧雪、张继聪、许恩怡及蔡蕙琪等多位圈中好友及同行，他们均一致赞扬其演技进步巨大，角色难度极高但处理出色，令人眼前一亮。廖子妤也希望能得奖：「因为我为呢部戏都付出咗好多，好努力地去诠释呢个脑麻痺病人嘅状态啦……我拣我自己！」

另一位获得不少支持的是《赎梦》的陈法拉，阮兆祥、吕慧仪和倪晨曦都认为她近年戏路扩阔，表现有所突破。而许恩怡和马丽亦各有一票支持。



从众星的选择来看，今届金像奖的竞争依然充满看点。最终奖项谁属，还待明晚《第44届香港电影金像奖》揭晓。你的心水得奖人是谁？不妨留言向《星级大搜查》分享。

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