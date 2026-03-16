星级大搜查丨艺人爆笑口误大揭秘 宣萱捉奸对白变有味笑话 TVB女星因「交配」论吓到飙汗

艺人于镜头前口齿伶俐、对答如流，但其实他们也和普通人一样，总有「食螺丝」或词不达意的时候。一时口快，轻则闹出笑话，重则可能得罪人而不自知。最新一集《星级大搜查》便找来多位明星大方分享自己因讲错说话而陷入的尴尬窘境，当中不少「案例」更令人捧腹大笑。

宣萱国语出事闹咸湿笑话

宣萱（Jessica）分享早年在内地拍剧时，拍摄一场捉奸在床的戏份，本应怒火中烧，一揭开被子就怒骂对方「你真系好大胆呀！」。但由于国语不灵光，宣萱竟用尽洪荒之力大喊：「你好大的『蛋子』！」此话一出，让原本剑拔弩张的气氛瞬间瓦解，「全场笑到碌咗喺度。」

另一位因口误而「名留青史」的，非陈庭欣（Toby）莫属。多年前在《东张西望》一句「食灯笼，玩月饼」让她被网民笑足多年。陈庭欣笑指，在访问中终于有机会「澄清」，她说：「但其实我细个真系咁讲㗎㖞，但呢个又唔系词不达意㖞，呢个我系完全明白自己嘅意思㖞！」

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林秀怡因「交配」论吓到飙汗

林秀怡自爆曾在商场主持活动，竟不慎将《女神配对计划》说成「《女神『交配』计划》」。她分享：「佢哋玩玩吓呢，我就唔小心讲咗话，『喂，而家唔系女神交配计划㖞』咁样，因为台下都系啲好正经嘅人物，跟住我吓到飙晒汗。」她表示，事后受访时仍心有余悸，连忙向观众求情：「希望大家手下留情，我真系讲错㗎！」

而孔德贤的失误则与新年禁忌有关。他忆述在主持新年节目时，指著身后的庙宇说「喺我哋『身后』呢个庙…」，完场后被当时的搭档陈庭欣提点，「身后」二字听起来像「身后事」，大吉利是！这个经验让他学会，在不同场合说话必须更加谨慎。

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以笑遮丑化解尴尬

面对词不达意的尴尬时刻，不少艺人都选择用同一招数化解。朱鉴然坦言自己经常语无伦次，例如想食朱古力却说成棉花糖，唯有「以笑遮丑」；杨偲泳亦有同感，表示自己说错话时，尴尬的只有自己，解决方法也只有「以笑遮丑」。王丹妮则认为，只要大家是朋友，笑一笑就能轻松带过，更表示如果真的得罪人，她会用尽方法「冧」对方，请食饭、请饮嘢样样齐。

此外，ERROR队长肥仔（梁业）自爆初出道时因太心急而乱说话，被队友封为「垃圾MC」；何启华（阿Dee）则表示曾因沟通问题产生误会：「可能一啲工作上同经理人嘅沟通啦，即系譬如我同佢讲，我谂紧我收工要做啲咩，佢就以为我唔想去开工咁样啰。」

你有没有说错话而闹出笑话的经验？留言跟《星级大搜查》分享吧！

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