星级大搜查丨好运降临有预兆？佘诗曼靠一招再爆红 MIRROR成员揭行运指标 附马年开运化煞锦囊

人人渴望行好运，但当衰运杀到，又该如何自处？《星级大搜查》今集请来黄宗泽、佘诗曼、高海宁、张曦雯、MIRROR成员Lokman、Tiger等一众红星，大谈各自对行好运、行衰运的看法，以及分享独门趋吉避凶招数。《星级大搜查》更邀得玄学家区仲德师傅，为观众拆解马年运势，并指点大家如何「踢走」衰运，迎接好运年！

明星大谈「好运预兆」

好运来临时，原来身体和生活细节都会发出信号！高海宁笑言，当听到很多人赞自己「靓咗」，有「行运样」时，便觉得是好运的象征。MIRROR成员Lokman及Tiger则认为，出门遇上连串绿灯，或等电梯时「一揿即到」，就是当天顺利的预兆。Amy Lo的指标则非常贴地，她笑说：「攞条电线出嚟，跟住我就盲插落去插头度，一插，啱咗！我就知𠮶日行好运喇！」

对于四届视后佘诗曼来说，「运」就是一种强烈的直觉。她透露，在接到《延禧攻略》和《新闻女王》的剧本时，都有一种「非常有追看性」的感觉，结果两剧皆爆红，证明她的「好运Feel」相当准确！

相关阅读：星级大搜查丨明星圣诞惊魂骑呢礼物大晒冷！陈晓华收XX嗌离谱 陈凯咏收抽气扇最后咁解决？

跌首饰、行错路成衰运警号？

而所谓「衰运」，在明星眼中又是怎样的？陈懿德就分享过一次经历，指自己曾在一晚内食出两铺「十三么」，结果自觉耗尽所有运气，之后足足倒楣了大半年。黄宗泽（Bosco）笑言，最明显是「成日唔见嘢」，例如戒指、首饰等；何广沛则心有戚戚焉，表示会连续几日心绪不灵、记错路，感觉「印堂发黑」，不敢乱下决定。陈晓华与叶巧琳则认为，行衰运时负能量会特别强，思想变得偏激。

相关阅读：星级大搜查丨边位圈中人派利是最阔绰？张家辉爆有老板「求其都派几千」 森美：过千系基本 林峰封过万

尽管衰运来临时各有前因，但众星不约而同地指出，「心态」是扭转乾坤的最强武器。黄宗泽、张曦雯、佘诗曼、蒋祖曼及萧正楠等均深信「吸引力法则」，认为越是唉声叹气，衰运只会越缠越紧。黄宗泽强调：「一个人嘅能量系大于一切，你只要个人开心，好多开心事会接近你。」张曦雯亦表示，即使遇上逆境，也会视之为人生课题，绝口不提「行衰运」，以免吸引负能量。

相关阅读：星级大搜查丨解构明星旅游新趋势！越南势成星级热点？ MC自爆「唔睇预算」 阿Sa封外游最豪爽

艺人开运方法大公开

一众艺人分享了各自的开运方法，大致可分为「心态派」、「行动派」及「求助派」。「心态派」的艺人，如黄宗泽、张曦雯及佘诗曼，普遍相信保持正面思想和吸引力法则的重要性；萧正楠、黄翠如、曾展望及叶蒨文亦强调要乐观面对、心存感恩并多点笑容。至于「行动派」，则各有独门秘方：叶巧琳会用碌柚叶冲凉和烧艾草，傅嘉莉则会冲盐水凉，吴业坤坚持年廿八用碌柚叶及大吉水洗邋遢，而郑俊弘则透过每晚静坐十分钟来沉淀心灵。「求助派」则认为寻求外力支持相当重要，例如陈松伶和黄翠如会多与家人相处以凝聚力量，何广沛在运滞时更会依赖另一半帮忙做决定。

相关阅读：星级大搜查｜明星「悭家开冷气大法」逐个睇！ BabyJohn电费从未过千 专家教四招悭电大法

想知马年如何趋吉避凶？玄学家区仲德师傅为大家指点迷津。

玄学家区仲德师傅提醒，2026马年有四个生肖需要特别注意犯太岁的问题。

行衰运有样睇

对于如何趋吉避凶，玄学家区仲德师傅则从玄学角度提供了更具体的建议。他指出，当一个人印堂、鼻头、下巴等位置气色变得暗哑发黑，便可能是衰运渐近的先兆。要改善运势，区师傅建议，除了拜太岁、佩戴开光饰物等传统方法外，亦可从家居风水著手。2026马年的太岁位于正南方，岁破位则在正北方，应避免在这两个方位动土或长期坐卧。

相关阅读：星级大搜查丨估你唔到明星悭钱大法！ 陆浩明一味靠「痴」 郭晋安奇招善用浸浴水

马年四个生肖犯太岁

区仲德师傅亦特别提醒，马年有四个生肖犯太岁，需要格外留神。属马者为「值太岁」及「刑太岁」，容易受伤，感情亦多有困扰；属鼠者「冲太岁」，凶险较多，容易破财及多病痛；属牛者「害太岁」，需注意人际关系并提防小人；而属兔者则为「破太岁」，人际关系易生破裂，财运亦会受损。光猛明亮，可放置长明灯催旺运势。区仲德师傅建议，以上生肖的朋友可佩戴属羊或属猪的饰物作化解，并多穿蓝色或绿色的衣服。当然，最重要的还是要心境开朗，多做善事，自然能趋吉避凶，事事顺利。

相关阅读：星级大搜查丨明星手机充电习惯曝真个性？郭柏妍一习惯显焦虑个性 张振朗「借电」维生