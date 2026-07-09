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每日杂志 |摄影摊档涉阻尖沙咀海旁 观光船「拉客」拦途推销 销售手法惹质疑

社会
更新时间：09:30 2026-07-09 HKT
发布时间：09:30 2026-07-09 HKT

维港两岸是本港的热门景点，尖沙咀星光大道金像奖女神铜像至天星码头沿路不乏收费摄影摊档。记者实地视察，有经营者架设专业相机脚架、手推车及宣传告示，在海旁「摆卖」，有关部门已挂上警告横额，明确声明场地「没有聘请承办商提供摄影服务摊档」，惟仍有档主直接在横额前「开档」营业。社交平台不乏旅客发文反馈，指该类摊档收费模式各异，部分或存在额外消费。有大律师指出，相关行为恐涉「阻街」。

尖沙咀星光大道金像奖女神铜像至天星码头沿路有摄影摊档，称提供即影即有收费摄影服务。
尖沙咀星光大道金像奖女神铜像至天星码头沿路有摄影摊档，称提供即影即有收费摄影服务。
旅客上前询问摊档收费。
旅客上前询问摊档收费。
有关部门悬挂横额，提醒切勿光顾无牌摄影服务摊档。
有关部门悬挂横额，提醒切勿光顾无牌摄影服务摊档。

尖沙咀星光大道金像奖女神铜像至天星码头沿路的铁栏上，悬挂由康乐及文化事务署与香港文化中心制备的绿色横额，以中英双语严正声明，场地内「没有聘请承办商提供摄影服务摊档」，呼吁「切勿光顾无牌摄影服务摊档」，并配有禁止金钱交易与相机的图示。然而，在横额的正前方，有人以手推车及杂物堆组成「流动摊档」，摊档挂满维港前拍摄的样板照片，称提供收费摄影服务，附有清晰的价目表，如「2R」大小的照片售20元、「4R」大小的照片50元等，人民币兑港元同价。

记者连续两日到有关地点视察，均见两名男子坐在巨型太阳伞下的折椅上等候，当有旅客上前询问便接待，其中一人称接受电子支付方式。两人身旁架设了至少3支相机脚架，当中部分以沙包固定位置，旁边更摆设多张折椅，供拍摄之用。在流动摊档的另一侧，设有高约半米的「充电宝」租赁机器，手推车上亦挂着「45分钟维港游」及「免费饮料和小食」的蓝色宣传牌，物尽其用。

走到天星码头的簷篷，同样有人将「拍摄摊档」设在相关横额附近。此外，簷篷两侧各有一台手推车，顶端各摆放了一台「充电宝」租赁机器，手推车下方同样贴有多张维港前拍摄的样板照片。适逢近日连场大雨，不少市民在簷篷下避雨，该两台放在公共通道中间的手推车，让现场空间更为狭窄。

尖沙咀天星码头簷篷下，有同类的摄影服务摊档。
尖沙咀天星码头簷篷下，有同类的摄影服务摊档。

除了尖沙咀码头，邻近商场亦被指有摄影师留守。有旅客提到，在热门「打卡点」拍照时，常有「香港本地大叔」手持专业相机在旁取景，随后向旅客展示拍摄成果，并指若满意照片，可付10元购买。

「拍了不好看不用付款」招徕

翻查社交平台小红书，不少内地旅客反映曾光顾该类摄影摊档，但当中质素参差。有人分享，曾有女档主以「拍了觉得不好看不用付款，可以不要」作招徕，拍摄后效果普通，并未同意购买，女档主却擅自叫摄影师打印照片，催促事主付费，「老板娘看到我们不想要照片，一直强调这里是香港，香港是法治社会，拍了照就要给钱，不要照片也要最低付40元。」事主称，最终付款40元，仍遭档主辱骂。

价格争议以外，有旅客分享指，在一个摄影摊档附近拍照，女档主「霸占」摊档邻近的区域，在旅客未有光顾下而遭大声呵责离开，故在社交平台呼吁「避坑」。

有旅客在社交平台发文指，有摄影摊档档主「霸占」附近区域。 小红书
有旅客在社交平台发文指，有摄影摊档档主「霸占」附近区域。 小红书

旅游促进会总干事崔定邦指，任何人都需要遵守法例，「以我所知，除非已经申请，否则公众地方不能进行商业交易。」他指，若市民或旅客真的有相关需求，政府可考虑发牌监管，并指「任何管理措施必须要保护市民及旅客的利益为最优先」。

大律师陆伟雄指，有关摆摊行为或涉阻街。他举例，天星码头通道应属公众地方，惟摄影摊档多「打游击」方式经营，例如经营者与摊档保持一段距离，或与客人在不同地点拍摄，经营者有机会以此抗辩推翻指控，因此，执法人员一般需要在不同时间拍照搜证，以证明相关摊档属长期经营，并在劝喻无效后采取执法行动。

根据《简易程序治罪条例》，任何人无合法权限或解释，在公众地方陈列、留下物品，对途人造成阻碍、不便或危害，即「在公众地方造成阻碍」，一经定罪，最高可处2.5万元罚款或监禁3个月。

中环摩天轮附近有摄影服务摊档。 小红书
中环摩天轮附近有摄影服务摊档。 小红书

康文署回复本报指，自2023年起取消了香港文化中心「即场摄影服务摊位」计划。为维持场地秩序和保障公众利益，康文署在相关位置悬挂横额，提醒巿民及游客切勿光顾无牌摄影服务摊档，期间署方一直有派员巡查场地，如发现有人违规，会采取适当跟进行动。

有不愿具名的旅游界人士提到，旅游景点的摄影摊档实际处于「灰色地带」，市民普遍认知是除非持有有效的小贩牌照，否则不能在街道上贩卖，「卖纪念品就一定犯法，但摄影服务相对难界定，与我们认知的『小贩』很不同。」她指，不排除有旅客因相关摊档质素欠佳，有负面的旅游体验，但强调旅游体验由多个部分组成，「要各界有共识一起推动。」

食环署：「小贩」定义不包括摄影师

针对有关摊档是否牵涉「无牌贩卖」，食环署回复本报指，署方的主要工作是保持环境卫生及管制街头非法贩卖活动，由于《公众卫生及市政条例》及其附属法例《小贩规例》中「小贩」的定义并不包括摄影师，因此署方不会将摄影活动视为无牌贩卖及采取执法行动。

维港两岸是旅客访港的热门景点。
维港两岸是旅客访港的热门景点。

600米路程 逾10观光船「拉客员」拦途推销

尖沙咀海旁除有摄影摊档，亦有不少维港观光船的「拉客员」。记者日前实地视察，由尖沙咀星光大道金像奖女神铜像步行至天星码头，一段约600米长的路程，已被超过10名推销人员拦截。据观察，相关人员多为妇女，操流利普通话，主要针对内地旅客。

不少旅客会乘观光船游览维港。
不少旅客会乘观光船游览维港。

内地旅客朱小姐坦言，该类「拉客」行为颇为骚扰，「即使摇头拒绝，（对方）也会跟着你走一段路。」她说，能理解推销者是为了「拉生意」，但对船只的安全性及是否合法经营抱有疑问。她透露，曾有妇女尾随她推销，交谈不久便主动提出船票「买一送一」的优惠，她因担心受骗而拒绝。她感叹，拍照时画面上同时出现4艘观光船，导致拍照背景杂乱，有点可惜。

金像奖女神铜像附近有多人推销观光船门票。
金像奖女神铜像附近有多人推销观光船门票。
金像奖女神铜像附近有多人推销观光船门票。
金像奖女神铜像附近有多人推销观光船门票。

海事处在现场设有横额，供市民及旅客扫描二维码，查阅获批准出租取酬、提供载客服务的船只名单，经记者核对，当日所见的观光船全数在名单内，不涉非法载客。

运输及物流局今年5月回应立法会咨询时指出，由2023年1月至今年4月期间，海事处在维港水域共进行了480次实地巡查、40次人员乔装乘客行动，并联同警方展开28次行动，打击包括非法载客取酬等违反相关海事法例的海上活动，共提出52宗检控，当中49宗已经法庭定罪，有5宗涉及非法载客取酬，所涉罚款由800元2000元不等。

当局强调，各相关部门一直紧密合作，透过联合行动等方式打击游乐船只非法载客取酬，并会适时检视成效。

每日杂志组

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