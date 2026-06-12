世界杯2026｜餐旅业界审慎乐观冀增5%至8%生意额  酒吧酒店商场变招吸客

全球瞩目的2026年世界杯今（12日）凌晨开锣，今届赛事因时差关系，主要开球时间集中在香港时间凌晨及早上时份，有别于过往的传统睇波黄金时间。虽然面对时差及北上消费热潮的双重夹击，但香港餐旅业界对今届世杯档期抱持审慎乐观态度；而辅导中心则关注世界杯狂热下可能衍生非法赌博问题，预料求助高峰期会于赛事结束后的9月至10月出现。

香港餐旅业协会主席梁熙今早在电台节目表示，业界对今届世杯的态度是审慎乐观。他指出，上届卡塔尔世界杯时香港仍受疫情影响，业界本期望今届能把握黄金机会，但今次赛事除了面临深宵开球的时差问题外，亦正值学生考试期间。加上内地免费直播赛事带动的北上消费竞争，业界需花更多心思留住本地球迷。

零售、酒店及餐饮业变招吸客

为应对高达数万至20万元的赛事转播费及通宵营业的额外人手成本，业界调整了营商策略。梁熙提到，由于食肆如茶餐厅重视翻枱率，球迷久坐不走的压力较大，因此酒吧购买转播权的动力会较食肆为高。不过，许多商户及酒吧为了平衡成本，会将火力集中力谷25场免费直播赛事以及在周末举行的八强及季军战。

他指，业界期望透过连串宣传与活动，能为零售及餐饮带来过往大型赛事平均约5%至 8%的增长，应对策略包括酒店业会推出睇波住宿优惠，提供延迟退房 (Late Check-out) 及免费迷你吧 (Mini-bar)，主打不想深夜看球发出噪音阻碍家人的客群。而酒吧及餐厅主力宣传25场免费直播赛事以节省转播费；部分食肆会安排店员穿著球衣、举办抽奖，或于欢乐时光(Happy hour) 举办预热活动及重播赛事营造气氛等，还有个别商场通宵开放，透过大电视免费直播赛事吸引人气，期望带动周边餐厅及零售店舖延长营业时间。

忧学童受荼毒萌生赌博念头

世界杯开锣除了带来商机，亦容易助长赌风。锡安社会服务处勗励轩辅导中心服务总监严廷玲在同一节目中指出，担忧会出现三类情况，分别是有赌博习惯的人士会加码投注；原本不赌博的球迷因气氛感染而开始接触博彩；学童在与家人观赛时，若身边成年人参与赌博，会让青少年潜移默化地接触并萌生赌博念头。

严廷玲强调，非法外围赌博在世杯期间尤为猖獗。外围赌博因玩法比合法途径更多样化，加上宣传策略无孔不入，部分网上博彩网站的介面更伪装成合法网站，令一般市民难以分分辨，加上近年外围赌博的手法日新月异，不法分子利用AI（人工智能）」及预测市场平台等新兴概念包装赌博活动，大幅降低了市民的戒心。根据前线服务经验，赛事进行期间的求助数字未必有明显上升趋势，预料因赌波而衍生的债务求助个案，将于世界杯赛事完结后数月，约9月至10月会踏入高峰期。

因应求助需求中心已制定对策

为应对世界杯期间可能出现的即时求助需求，勗励轩辅导中心已制定相应对策。严廷玲表示，针对由今个星期起至6月份的各个星期日赛事，中心已加开服务时段，并特别加强即时讯息支援服务。在接下来的准决赛及决赛阶段，相关即时讯息服务亦会继续维持延长状态，以便球迷在观赛期间若察觉自身状态有异，可即时透过讯息联络辅导人员。

严廷玲再次提醒市民，欣赏足球赛事有很多健康的角度与方式，切勿将观赛与赌博挂钩，鼓励大众在下注前必须「停一停，想一想」。

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