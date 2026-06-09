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2019年参与暴动 法律系女生重审后裁定罪成 还押7月判刑

社会
更新时间：17:16 2026-06-09 HKT
发布时间：17:16 2026-06-09 HKT

2019年8月31日港岛区暴动，法律系女学生被指参与暴动，2021年受审后获裁定暴动罪脱，律政司其后上诉得直，案件发还至区域法院处理。法官李俊文今裁定涉案女生暴动罪成，指她被截停前的行走路线、当时身穿黑衣黑裤、及携有防毒面罩等物品，环境证供的叠加效应是压倒性，并排除了她是无辜路人的可能性；女被告须还押至7月15日候判。

案发时21岁、为法律系学生的被告汤嘉欣，原被控暴动及在公众地方管有攻击性武器罪，指她于2019年8月31日在湾仔菲林明道和天乐里的交界处之间的轩尼诗道范围，及天乐里一带参与暴动；及同日管有镭射笔。

法官认同上诉庭观点裁定罪成

被告在2021年8月获裁定两罪罪脱。律政司提出上诉，其中暴动罪上诉得直，案件发还原审法官处理。被告另曾申请终院上诉许可但被拒。

李官今裁决时，认同上诉庭对本案的观察，全面考虑所有环境证据后，其叠加效应是压倒性，唯一合理的推论便是被告在暴动发生时，蓄意藉身穿黑衣黑裤、黑色围巾及配搭防毒面罩、手持行山杖和雨伞，在知情的情况下成为参与暴动的一份子，藉出现在现场，以「鼓励」方式参与暴动，终裁定被告暴动罪成。

案件编号：DCCC512/2020
法庭记者：王仁昌

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