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粤车南下︱陈宗彝倡开放深圳湾等口岸 免粤车「兜大圈」经港珠澳大桥来港

社会
更新时间：09:45 2026-06-09 HKT
发布时间：09:45 2026-06-09 HKT

政府昨日（8日）宣布「粤车南下」由7月25日起扩展至深圳、佛山、东莞、惠州和肇庆等粤港澳大湾区九个内地城市，每天入境市区的预约名额由100个提升至200个，并推出口岸停车场的「易泊游」服务。立法会议员陈宗彝与中国香港汽车会永远荣誉会长李耀培均对「粤车南下」加码，表示欢迎，认为此举符合国际城市间的对等合作惯例，且有效吸引具较高消费力的家庭旅客访港，有助提振香港经济。

陈宗彝今（9日）在电台节目表示，今次安排属于循序渐进的合适做法。他解释，「港车北上」早已实施，基于国际惯例，两个城市合作会有对等安排。所以「粤车南下」亦应有此安排，是非常合理。

他指出，相比起以往依赖直通巴等公共交通工具的旅客，自驾游的旅客通常具备较高消费力。计划能吸引更多「两代同堂」或「三代同堂」的家庭客，一辆车便能同时照顾长幼，方便出行。

建议开放更多口岸免「兜远路」

不过，陈宗彝点出目前路线安排的隐忧。他指出，目前「粤车南下」主要经港珠澳大桥入境，这对于江门、中山、珠海等城市较为便利；但随着计划扩展至深圳、东莞及惠州邻新深圳口岸，若这些城市的车主要特意「兜大圈」经港珠澳大桥来港，车程随时增加两至三小时，将大幅减低吸引力。他关注未来会否开放深圳湾、香园围甚至即将落成的新皇岗口岸供粤车使用，以发挥新增城市的实际经济效益。

至于消费力方面，他指，数据显示其旗下拥有约600间客房的酒店，现时平均每月有30多个来自「粤车南下」旅客的订房，相信名额增至200个后，能进一步优化本港酒店业的客源组合。此外，这批旅客的行程涵盖更广，会自驾前往郊区、鲤鱼门食海鲜或到黄大仙祠参拜，有助推动「区区有旅游」。

李耀培在同一节目上亦对有序扩展「粤车南下」表示欢迎。他指接获不少内地车主查询，这批旅客多属中产阶层属 potential client（潜在客户），愿意花费于购物、住宿及旅游。他们认为自驾能达致「点到点」的便利，相比起乘搭地铁再转乘及支付昂贵车资，更具吸引力。

新增「易泊游」可吸引更多旅客来港

对于不少市民忧虑「粤车南下」会加剧本港交通挤塞，李耀培分析，现时每日名额增至200个，假设每辆车留足3日，全港同一时间最多只有约600辆相关车辆；加上不少旅客只选择「两日一夜」，估计实际在港路面行驶的粤车仅约400至500辆，对本港交通影响极微。此外，数据显示这批内地司机在港的交通意外率极低，甚至少于部分本地职业司机，认为市民毋须过分担心。

李耀培认为内地车辆毋须申请香港车牌或驾驶执照，即可直接驶至港珠澳大桥香港口岸停车场泊车，随即可转乘公共交通工具进入市区。此举既善用了该处数千个本地车辆无法驶入的禁区车位，亦免却了内地车主在市区遇上挤塞及寻找车位的烦恼。他并建议，全港商场、酒店及景点的停车场应尽快全面安装「车牌识别系统」，省却司机伸手拍卡或寻找八达通的麻烦，不仅便利内地旅客，亦能受惠本地车主。

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