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狗只入食肆｜截至昨日接逾2000宗申请  首阶段设不多于1000名额将抽签分配

社会
更新时间：11:17 2026-06-06 HKT
发布时间：11:17 2026-06-06 HKT

食环署正接受食肆提交容许狗只进入的申请，下周一（6月8日）将截止提交申请，署方表示，截至昨日（6月5日）下午6时止，已接获超过2000宗申请，首阶段设有不多于1000个名额，由于申请数目多于1000宗，食环署会进行抽签分配名额。

食环署发言人提醒，食肆经营者必须于6月8日晚上11时59分或之前，以电子方式完成提交申请。而申请程序简便，有意申请的食肆可透过食环署专题网页，以电子方式提交申请。

食环署指，除火锅店、烤肉店（包括铁板烧、韩式烧烤等）及面积少于20平方米的食肆外，所有持有正式牌照的食肆均可申请容许狗只进入。

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