流感︱孔繁毅：儿童和长者感染宗数呈上升趋势 是否达高峰仍待观察

衞生署衞生防护中心昨（5日）表示，正调查一宗17岁少年感染乙型流感的严重个案。香港大学临床医学学院内科学系讲座教授孔繁毅表示，虽然近日甲型和乙型流感宗数呈上升趋势，但是否达到流感高峰仍待观察。

孔繁毅今（6月6日）在电台节目分析，近日儿童和长者感染流感个案增加，当中甲型流感以H3为主，感染人数确实有上升趋势，但是否到达高峰仍有待观察，估计是因为季节性流感疫苗计划已开展大约半年，大部分接种人士的免疫力开始下降，他呼吁未接种过流感疫苗的高危人士打针，增强免疫力，同时要做好个人卫生。

吁高危人士尽快打流感针

至于该名17岁少年感染乙型流感，引发严重肺炎及休克致命危的个案，孔繁毅形容情况比较罕见。他推断该名少年未接种今年的流感疫苗，加上过去几年新冠疫情期间可能从未感染过乙型流感，且不排除自身存在免疫系统缺陷，从而引发严重并发症。

孔繁毅指出，由于距离上次接种流感疫苗已接近半年，抗体水平下降，导致5、6月期间个案开始增加。他呼吁未接种今年流感疫苗的高危人士应尽快接种，目前的疫苗有效期至6月底，接种后对未来几个月仍有预防作用。同时要做好个人卫生，勤洗手，如有不适但仍要外出，就最好戴口罩。

新冠病毒变弱成风土病

在新冠肺炎方面，孔繁毅重申新冠在全球已成为风土病，虽然病毒持续出现最新的变异株，但大多源自Omicron BA.2，基因差异不大。由于市民透过多次接种疫苗及曾受感染，社区整体免疫力非常强，若再有新一波爆发，重症的比例会较低，病毒也变得愈来愈弱，病情甚至比流感或其他上呼吸道感染更轻微。他认为市民无需过分担心，但高危人士仍应「每半年接种一次」新冠疫苗。而从未接种过疫苗的幼童，例如6个月至6岁的婴孩，亦建议打一针。

做好减蚊抇施防登革热

受全球暖化及极端天气影响，本港近期连场暴雨导致多区出现积水，深水埗基隆街一带更录得本地登革热感染个案。孔繁毅指，夏天多雨容易滋生蚊虫，除了登革热，基孔肯雅热等蚊传疾病亦有爆发风险。虽然本港今年暂未录得基孔肯雅热个案，但过去青衣一带曾出现爆发，故不能掉以轻心。

他呼吁，市民必须做好灭蚊工作，包括每周清理花盆底积水、定期换水；若前往郊外或行山，应穿著浅色或白色长袖衫裤，喷洒含避蚊胺（DEET）成分的蚊怕水，并尽量避免在日出及日落等蚊子最活跃的时段前往郊外。

预防手足口病忌用酒精洁手

另外，本港今年5月共录得30多宗院舍及学校爆发手足口病的个案，当中九成集中在幼儿中心、幼稚园及小学。孔繁毅解释，手足口病主要由肠病毒（尤其是EV型）引致，由于幼童个人衞生意识较弱，容易经飞沫快速传播。

孔教授强调，「预防肠病毒，使用酒精搓手液系唔得嘅。」他解释，酒精无法将病毒杀死，必须使用清水及肥皂仔细洗手20秒，并建议市民尽量避免进食生冷食物，进食前必须彻底洗净。

吁暂缓赴中非防伊波拉

针对近期在中非（如刚果民主共和国、乌干达及苏丹）爆发的伊波拉病毒疫情，世衞已将其列为紧急事件。孔繁毅指本港感染风险甚低。由于香港与相关国家没有直航，加上衞生防护中心已在口岸及机场实施严格的问卷筛查及隔离机制，防护措施已做得非常充足。但他强烈呼吁，近期有意前往当地的人士，应将行程延期至明年，待当地疫情受控后才出发。前线家庭医生亦应提高警觉，主动询问求诊者的外游史。

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