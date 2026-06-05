补习教师策划谋杀野战友判囚27年 上诉庭认为判刑过重 改判囚24年

32岁补习男教师因不满友人疑骗财及出卖他，向女伴提供真枪、灭声器及500枚子弹，亲身教授开枪方法，要求她杀害友人，惟杀人计划未遂东窗事发。涉案补习教师经审讯后被裁定串谋谋杀和无牌管有枪械及弹药两罪成，判囚27年，他不服定罪和刑期及提出上诉。上诉庭副庭长麦机智、上诉庭法官薛伟成及杨家雄今午颁下判词，驳回定罪上诉，但指27年监禁属过重，改判囚24年。

谋杀计划经精心策划更拟利用3青年完成计划

上诉人苏翰韬，被控于2018年11月某日至12月31日在香港与翟咏诗及其他人，串谋谋杀林靖峰，及在2018年3月某日至2019年1月1日期间，串谋无牌管有枪械及弹药，包括枪、灭声器及弹药。

判词指，涉案谋杀计划并非单纯幻想，而是经精心策划、令人发指的计划，上诉人更拟利用3名青少年去完成其计划，更尝试在实行计划时远离案发地点，甚至欲前往日本制造不在场证据，而案中涉及相当数量的枪械、弹药、乃至爆炸物。

27年刑期过重改判24年

上诉庭法官指，基于计划最终失败，监禁27年看来是一个非常长的刑期，但计划失败全属事主幸运，上诉人不应因此获利，而涉案谋杀计划横跨6个星期，上诉人对枪械的痴迷和知识、他有途径取得枪械、及其对计划的坚持，更令原审法官认为他会对社会造成重大威胁，上诉庭也同意上诉人会对社会造成持续性的危险，必然与社会分隔一段长时间。

判词续指，虽然情况或令人认为上诉人被判监27年属罪有应得，但考虑各种因素后，上诉庭认为27年刑期终究是过重，故批准刑期上诉，改判囚24年。

指使女性友人杀害事主终事败

案情透露，苏翰韬在2016年透过Facebook认识当年16岁的翟咏诗，后来2人四度到不同废置学校打野战。至2018年12月初，苏翰韬要求翟代他保管3支手枪及500枚实弹，指使翟去杀害四处骗财、绰号Hobbit的林靖峰。翟亦在苏翰韬介绍下认识同案被告苏纬轩，并按苏翰韬指示把手枪等物品交给苏纬轩，后来一度联同另一人打算实行杀人计划，惟因翟遗漏手机事败。

苏翰韬在2018年12月30日要求翟带手枪到大埔诚明学校试枪，由于声响太大2人随即逃去；苏翰韬除夕打算逃往日本，于香港机场遭警方截获，翟等人亦先后被捕。

案件编号：CACC39/2022

法庭记者：王仁昌