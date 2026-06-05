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Save Lily｜DNA若证亲生会交还父母？瑞典当局：由家庭法院决定

社会
更新时间：01:02 2026-06-05 HKT
发布时间：01:02 2026-06-05 HKT

「Save Lily」事件轰动全港，未婚香港男女曾先生及关小姐，其在芬兰家中分娩、因健康情况被瑞典强制接管照顾长达三年的次女Lily，由于至今在当地仍没有出世纸，事件一直陷入僵局。这对父母在警方扣留期间，态度终于软化，除了首肯进行检测以证实其今年4月在港出生幼子的亲子关系外，昨日（4日）更签署同意书，答允将其DNA数据送往瑞典，用作验证与次女Lily的关系。瑞典地方政府回复查询时则表示，家庭法院将会审查社会服务部门提交的评估报告，以及举行听证会等，以决定儿童是否应受监护令管辖。

瑞典政府拒评个别个案 称严格遵循「儿童最大利益」原则

曾先生及关小姐2023年由瑞典返港后，开设了名为「Save Lily」的社交平台专页，要求瑞典当局交还女儿。今年4月，关小姐在本港家中分娩诞下幼子Danny，但此前二人一直拒绝提交DNA检测以证实亲子关系，因而一直没法为Danny领取出世纸。本周二（2日），警方终以涉嫌「疏忽照顾儿童罪」拘捕二人。周三（3日），警方、入境处及社署举行记者会，指被捕二人同意抽取DNA样本跟男婴作比对。周四（4日），据悉经DNA样本比对后，证实男婴与被捕男女具血缘关系。

随着幼子身份获得核实，这对父母今日亦正式签署同意书，同意由香港警方将两人的DNA数据送往瑞典，借此验证与次女Lily的亲属关系，为争回女儿跨出关键一步。

外界密切关注，若最终DNA报告证实Lily与这对香港男女具血缘关系，瑞典当局会否安排Lily回港。瑞典林雪坪（Linköping）政府在接受香港传媒查询时表示，基于「儿童最大利益」是瑞典社会服务部门必须遵循的一项基本法律原则，故不会评论个别个案。

林雪坪政府补充解释，当局介入个案前一般会有严格评估，通常会先提供家庭支援等自愿性措施。只有当「情况严重到儿童需要进一步保护，且自愿性服务已不足以防止儿童身心发展受影响时」，才会向法庭申请照顾令。届时，社会福利委员会将决定市政府是否应根据照顾令申请保护令。在绝大多数的情况下，照顾者均有机会参加委员会的会议，若委员会最终决定申请保护令，案件将发送至家庭法院处理。

若不满裁决可上诉 儿童及照顾者全程获支援

当局进一步阐述当地的司法程序，指出家庭法院将会审查社会服务部门提交的评估报告，以及照顾者及其律师提交的文件，而该名儿童亦会拥有专属律师。法院会举行听证会，让所有当事人陈述对儿童现况的看法，并裁定该儿童是否应受监护令管辖。

若当事人不满意法院的裁决，可向高等法院提出上诉，高等法院将会重新审理案件，并于举行新听证会后作出裁决。在整个诉讼过程中，儿童及照顾者均有权获得公设辩护人的法律支援。

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