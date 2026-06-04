装修工程承办商向物业投资公司职员行贿130万元 裁定罪成还押候判

廉政公署早前起诉一名装修工程承办商，以130万元行贿一名物业投资公司时任职员，就物业装修工程换取对方优待。该工程承办商今日(6月4日)在区域法院被裁定罪名成立，法官李庆年将案件押后至6月12日听取两名被告求情，并将二人还押惩教署看管。

李胜根，77岁，艺霖装饰公司(艺霖)独资东主，经审讯后被裁定四项向代理人提供利益罪名成立。

同案被告麦咏竣，51岁，新联益置业有限公司(新联益)时任租务部高级物业主任，早前承认四项代理人接受利益罪名。

案情透露，新联益是一间物业投资公司，在香港拥有和管理多个单位作出租之用。案发时，麦咏竣负责安排及监督承办商为新联益的物业进行装修工程，以及在竣工后验收工程以支付费用。

于2020年11月至2022年6月期间，新联益未有制订内部采购程序，规定在选择承办商时须索取报价或进行招标。当时新联益只向两家承办商判授装修工程合约，其中一间承办商艺霖于该一年半期间，获判授大部分装修工程及支付费用共约2,600万元。

至2022年6月中，新联益管理层要求租务部日后判授装修工程合约时，除邀请该两间承办商外，亦须邀请其他公司投标。当时艺霖已获判授多项装修工程，麦咏竣遂将新采购规定告知艺霖东主李胜根，并提醒对方新联益可能察觉其工程费用远超于新投标者。

廉署接获贪污投诉遂展开调查，揭发李胜根先后向麦咏竣提供多笔贿款共130万元，从而于安排及监督装修工程事宜中获对方优待。麦咏竣将部分贿款用以支付他新购入的住宅单位款项。