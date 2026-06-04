香港直飞阿拉木图︱姚柏良：哈萨克具长途游潜力 香港临海可吸引当地高消费客

行政长官李家超近日率团出访中亚，期间取得多项合作成果，更宣布明年首季将由国泰航空开通香港直飞哈萨克阿拉木图的航班。立法会议员姚柏良对此表示欢迎，形容此举打通了「空中一带一路」走廊，有利推广中亚中高端长途游及游学团，并能同时带动客运与货运。他又指，以往本港旅客前往中亚需经北京、广州或乌鲁木齐等地转机，行程转折；直航开通后，航程将缩短至约7小时，大幅提升便利性。

成引进俄语人才契机

姚柏良今日（4日）在电台节目表示，阿拉木图可作为连接中亚、俄罗斯、东欧，甚至高加索地区的重要航空枢纽，国泰航空使用宽体客机亦有助带动客运与货运，支撑航线长远营运。旅游资源方面，哈萨斯邻近新疆，尤其阿拉木图与新疆接壤，土地面积广阔、拥多元地貌及哈萨克游牧民族风情，无论宗教、历史、文化以至自然地貌都有独特之处，具备发展中亚中高端长途游及研学旅游的潜力。

旅游及人才引进方面，姚柏良补充，哈萨克作为内陆国家，旅客近年有东移度假的趋势，香港的海滨环境对当地具消费力客群极具吸引力。他期望港府能争取进一步延长现时14天的免签期限，并借此机会吸引更多当地学生来港升学，为香港开拓中亚及俄罗斯市场储备俄语人才。

林伟全倡杜拜经贸办成立「中亚地区小组」

立法会议员林伟全在同一节目上表示，商界人士出差行程紧密，直航预计可为商家节省高达十小时的飞行及转机时间，其在香港总商会周年大会上与商家交流时，均听闻商界对直航表示高度欢迎。他认为初期每周三班是很好的尝试，只要客量充足，航空公司自然会增加班次；而抵达哈萨克后，转乘内陆机前往其他中亚国家亦十分方便。

针对工商界拓展中亚市场的支援，林伟全提到，虽然特区政府计划在哈萨克设立经贸办，但筹备需时。他建议在过渡期间，除了善用投资推广署及贸发局在阿拉木图新设的顾问办事处外，亦可考虑在发展较成熟的杜拜经贸办辖下成立「中亚地区小组」，为港商提供具官方公信力的落脚点，为出海的港商提供政策护航。

法规衔接方面，林伟全指出这正是香港的机遇所在。他表示，哈萨克阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）的商贸区，正推行与香港十分接近的普通法制度，这意味着香港的专业服务，特别是法律及调解（Mediation）服务，将能配合当地发展需求，为市场带来新的营商环境。

至于企业担心的语言及文化法规障碍，林伟全分享早前接待150人乌兹别克访港团的经验，指出当地从商者多为29至30岁的年轻人，英语水平良好，加上现今人工智能（AI）翻译技术发达，语言已不再是最大限制。

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