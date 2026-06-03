钟景辉离世｜罗淑佩哀悼：香港演艺界重大损失 永远怀念戏剧大师

本港著名戏剧大师钟景辉今早( 3日 )于家中安详离世。文化体育及旅游局局长罗淑佩对钟景辉辞世表示哀悼，并向他的家人致以深切慰问。罗淑佩形容钟景辉的离世是香港演艺界的重大损失，将永远怀念该位戏剧大师并深深感激他对香港演艺界的卓越贡献。

钟景辉毕生贡献演艺界 作品无数

罗淑佩赞扬钟景辉毕生贡献演艺界，执导演出作品无数，致力促进香港的剧艺发展，表现卓越。凭着丰富经验和专业知识，钟景辉亦分别担任前民政事务局表演艺术委员会成员、康乐及文化事务署节目与发展委员会辖下演艺小组（现称演艺专责委员会）成员及香港艺术发展局戏剧艺术顾问，就戏剧节目事宜方面，为政府提供了不少宝贵意见，于2013年获颁授银紫荆星章。

罗淑佩说：「King Sir多年来参与不少经典舞台剧的执导和演出，包括《梦断城西》、《剑雪浮生》、《推销员之死》、《相约星期二》等；亦参与多部电影演出，为我们留下宝贵的集体回忆。他曾任教香港演艺学院培育无数知名艺人。他的离世是香港演艺界的重大损失，我们将永远怀念这位戏剧大师并深深感激他对香港演艺界的卓越贡献。」

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