无业青年强奸殴打同居女友 今3项袭击罪1项强奸罪罪成候判

24岁无业男3年前屡次质疑女友另结新欢，与朋友外出时没有报备，同居争吵不休下多次殴打及强奸女友。无业男否认5项强奸及3项袭击伤人罪受审，4女3男陪审团今日于高等法院退庭商议，即日裁定被告3项袭击他人致造成身体伤害及1项强奸罪成，其余4项强奸罪脱。案件明续，判刑日子待订，期间被告须还押看管。

男被告被控5项强奸罪及3项袭击他人致造成身体伤害罪

案发时21岁男被告麦嘉豪被控5项强奸罪及3项袭击他人致造成身体伤害罪，被控在2023年10月29日、2023年10月31日、2023年11月2日、2023年11月5日，在屯门湖景邨某单位5度强奸X；另在同地于2023年10月29日及2023年11月2日，3度袭击X致其身体受伤。

控方早前交代被告被捕后在录影会面下承认曾与X多次性交，但辩称性交均属X自愿，亦承认曾掌掴X 5至6次，不承认2项袭击伤人罪，愿意改认较轻的2项普通袭击罪，但不获控方接纳。

控方早前开案陈词指涉案8罪发生于2023年10月29日至2023年11月5日，被告期间涉嫌多次殴打及强奸X。被告麦嘉豪与19岁女事主X于2023年7月相识并发展成情侣，X偶尔在被告住所留宿。

女事主X出庭时供称，两人2023年7月开始拍拖，被告翌月发现她隐瞒曾外出与朋友会面游玩。X忆述被告质疑她「点解要瞒住佢，同啲朋友出去玩」，她当时认为与朋友见面只是小事，「我都有自己私人空间」，惟被告不接受解释，被告「好嬲、情绪激动」，但两人维持情侣关系。X指她此后已「唔再出去玩」，但被告每隔一段时间便会重提旧事，不断责骂X。

X每星期一般有三日留宿被告家中，通常是星期五、六及星期日。X在2023年10月27日到被告家，两日后被告重提她隐瞒与朋友外出一事。X指被告「无啦啦攞番件事出嚟讲」，她便致电朋友倾诉，被告在旁发现后不满并称：「你同边个讲电话？做乜又同人哋讲我哋啲嘢？搞到我好样衰！」被告随后掌掴她十多巴掌，令她视线模糊。

被告问X「系咪想分手」，X承认后遭被告掐颈掌掴耳光，X哭泣反抗，继而遭强迫性交，过程长达约45分钟，被告在体内射精，未有使用安全套。X因恐惧不敢离开，担心被告骚扰其家人，忆述「佢话佢系古惑仔啲身份背景嘅人」。

2023年10月31日，X外出到附近公园，透过WhatsApp提出分手，「不如我哋分开，我唔想一齐啦」，被告随即寻获并强行拉X回住所。其后2度强迫X为他口交及性交，每次过程约45至60分钟，并在X体内射精。被告当晚更召朋友到家中打麻将，X因面部伤势，戴帽及口罩遮掩，仅以「我唔舒服，费事传染你哋」来推搪。

2023年11月2日凌晨，被告再度重提旧事，情绪激动下以拳头及胶椅殴打X头部及面部，直至「打到张胶椅烂埋、X跌坐地上」才停手，被告随后再强迫X性交。2023年11月5日，X又再一次被迫性交，她最终决定离开被告家，解释指：「我忍受唔住⋯⋯惊再咁落去会无命番去见屋企人，惊再咁落去畀佢打死」。

控方开案陈词提及，被告每次性交均没有使用安全套，并在女事主X体内射精。X其后在家人陪同下到医院求诊并报警，医生与警方分别检查及拍摄其伤势。

案件编号：HCCC56/2025

法庭记者：陈子豪