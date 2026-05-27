持鎅刀指吓携婴母入屋图强奸 六旬汉认严重入屋犯法等罪囚9年

67岁无业汉前年7月尾随一名推婴儿车的年轻女子到其住所，以鎅刀胁持女子进屋后，在屋内非礼该女子及企图强奸她。女子担心婴儿安危，不敢大声呼救，只能悄悄致电母亲，最终母亲前来相救才脱险。涉案无业汉承认严重入屋犯法及企图强奸等5罪，法官杜丽冰今于高等法院判刑时，指案情严重，女事主事后焦虑及性方面出现障碍，被告为着一己私欲犯案，令女事主蒙羞及留下创伤，须判处阻吓性刑罚，终判囚9年。

持鎅刀指吓妇人入屋「想开心下」

被告梁锦华今承认严重入屋犯法、猥亵侵犯、企图强奸及2项袭击致造成身体伤害罪。庭上透露，被告他过去有11次案底，包括两次与16岁以下女童非法性交、及两次袭击案底。

案情指，2024年7月5日下午，26岁女事主X推着婴儿车返回葵涌住所，却未有注意到被告一路尾随。在X推门入屋之际，被告从后问她需否帮忙，X转身便看到被告用鎅刀指着她，被告称「无乜嘢，想开心下啫」。X担心她和孩子的安全，只好让被告入屋。

事主担心孩子安危哑忍非礼并暗中致电求救

进入单位后，X因为害怕而不敢大声呼救。被告其后把鎅刀放在桌上，并用手非礼X的胸部和亲吻她。X当时曾尝试偷偷报警，但她不敢说任何话，所以她悄悄致电母亲，及叫被告不要伤害她的孩子，希望母亲意识到她在求救。

被告其后问X有否感到兴奋，又表示要与X口交。此时X的孩子哭喊，于是她进房喂哺孩子，被告也跟进房间，并非礼X的私处。X当时害怕被告会强奸她及伤害孩子，故不敢反抗，只能再次偷偷致电母亲。最终门钟铃响起，X才得以离开房间。

母亲偕友报案并上门与被告纠缠间遇袭

当日X的母亲Y及母亲男友Z收到电话后，感到可疑及担心X安危，两人立即前往X的住所及在路上报警。两人按下门钟后，X前来应门，而被告则已拿回鎅刀及躲在门后。Y和Z入屋后，质问被告是谁，被告自称X的朋友。两人尝试控制被告，而X则抢走被告的鎅刀。

被告当时挣扎，他拉扯Y的头发、打她的头和踢她的小腿，被告又打Z的头和咬其肩膀。数分钟后，警方到场及控制被告。

被告被捕及警诫下承认想侵犯X，在警诫录影会面中，他称当日带同鎅刀外出，想找一个身材丰满的女性及强奸对方，他在菜巿场外看到X，受其吸引及后犯案。

案件编号：HCCC225/2025

法庭记者：王仁昌