长洲太平清醮︱烈日下人头涌涌 老字号饼店推新产品吸客 备6万个平安包应市

一年一度的长洲太平清醮今日（24日）举行飘色巡游及抢包山，吸引不少市民和游客慕名而来。早上11时半，长洲码头人头涌涌，不少一家大小、旅客和情侣搭船到达岛上。警方在码头对出作人流管制，亦有广播提醒市民「不准停留」。根据天文台预测，今天气温约29至32度，日间部分时间有阳光及炎热。不少市民做足准备，身穿短袖、背心或短裤，并戴上太阳眼镜、雨伞和帽子。

老字号饼店大排长龙 推「馅料公仔」送祝福

售卖「平安包」的老字号饼店「郭锦记」，店门前排起长长人龙，不少市民专程前来购买平安包，买个好意头「平平安安」。除了传统包点，今年他们更有新搞作，推出「馅料公仔」，客人可以选择喜爱的口味白芝麻、黑芝麻、莲子等六款「馅料」，将一个个的「馅料」放入平安包中，寓意亲手送上祝福。

饼店第二代传人郭宇钿预计，今年销情与去年相若，为应付节庆高峰期的庞大需求，店方在最高峰的十多天内准备了约六万个平安包，今日店内更特别增聘人手，「今日全家总动员，里面好似打仗咁。」

他笑言，不少老顾客已有「情意结」，每年必定入场「买个平安」，如同一种仪式；又坦言品牌多年来以传统为主，近年积极年轻化，推出的「馅料公仔」吸引男女老少购买，迎合时下口味，更期望在节庆中继续传递「平平安安」的祝福。除了档口销售，他们今年更与航空公司合作，将「平安」送到天空。

热天带旺消暑食品 特色「有脚仔平安包」热卖

今日天气炎热，售卖冻食及小食的摊档生意相对受惠。贩卖冰冻水果、雪糕的档主傅先生表示，虽然不少港人选择北上消费，但仍有不少人留港到长洲，更有不少内地游客到访，人流与去年相约。他称，相比起平日周末，更准备多一倍的货品，其中冰冻西瓜、菠萝及凉茶销情最好，「天气越热，生意越好」，又预料下午一时后为人流高峰。

饰品店的档主杨生表示，预计今年生意将「持平已经好开心」，虽然不少港人北上消费，但仍有大批市民及游客专程到访。他指，今年特别推出数百个的「有脚仔平安包」，并写上「幸福、快乐、健康、喜乐」等祝福，其中紫色款式接近售罄。他笑言，顾客买平安包公仔回家，「公仔有脚会走」，象征平安跟着回家。除了本地市民，亦有不少游客专程到来，部分更代朋友购买，延续「买个平安」的传统。

长洲太平清醮吸引不少市民及游客入岛参与盛事。从元朗远道而来的周小姐表示，第一次入长洲观赏飘色巡游，感觉「又新鲜又期待」，并买4个平安包带回家，与家人分享，「都系莲蓉味，其他味都卖晒，想同屋企人一齐食，求个平安。」她透露，排队等了约十分钟，排队人龙虽多但秩序良好，亦有不少警员维持秩序。

旅客提早入岛「霸定靓位」

来自惠州的游客林小姐带同一家大小，早上八时便入岛，以避开人潮。她表示，今次是首次入长洲看飘色、吃平安包。她购买了十多个平安包，提前坐在北社街街头，「霸定靓位」准备看飘色，「今天天气相当热，所以已经搽好防晒，带了风扇、雨伞和水」。她亦称，近年经常来港旅游，但长洲太平清醮则是第一次观看，非常新奇，更品尝到黑芝麻味的平安包，大赞好味道。

来自九龙区的李小姐表示，每年长洲太平清醮都会入岛看飘色，并购买平安包，今日等候约十分钟，买了四个平安包带回家，让家人「每人一个，求个平安」。她笑言，每年都会见到档口「好热闹」，亦视为一种节日传统，「都系想意头好，平安啦。」

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记者：何姵妤

摄影：苏正谦