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狗只入食肆︱食环署公布《指引》 吁每人不宜带多于两只 若狗咬人食肆应提醒顾客报警

社会
更新时间：19:53 2026-05-22 HKT
发布时间：19:53 2026-05-22 HKT

容许狗只进入食肆的《2026年食物业（修订）规例》日前生效，截至今日（22日）中午12时，食物环境衞生署收到超过1,400宗申请。署方同日公布《良好作业及行为指引》，指引涵盖食肆经营者、携狗顾客及一般食客的注意事项，当中建议每名成人不宜携带多于两只狗只，并须以牵引带控制狗只；食肆可按实际情况订定狗只总数上限及允许进入时段，并须严守不得容许狗只上餐桌等牌照条件。

每名成人限带两狗 须由成人牵好

《良好作业及行为指引》建议每位成人食客不宜携带多于两只狗只，狗只必须由成人以长度不超过1.5米的牵引带稳妥牵引，或缚在固定附着物上，绝对不得交由未成年人士牵引。此外，食肆可按店舖面积、座位间距及顾客流量等实际情况，自行订定狗只总数上限，并决定允许狗只进入的时段及日子。

切勿要求食肆员工协助加热狗只食物

根据持牌条件明确规定，食肆绝对不容许狗只处于任何餐桌上，亦不得容许狗只使用餐厅的可重用餐具。如顾客打算喂食狗只，必须自备专用的食物、饮品及餐具，并切勿要求食肆员工协助加热狗只食物，同时食肆不得烹煮或准备狗用食物。

至于座椅安排则由食肆自行决定，惟应尽量避免大型狗只上座。若餐厅设有食物输送带，或座椅由吸水物料制成，应要求狗只留在地上或使用宠物尿垫。任何与开放式厨房相连的吧枱座位，均不得安排携狗顾客就座。

食肆代为处理排泄物收取清洁费须列明

若有狗只在处所内排泄，食肆经营者须即时彻底清洁及消毒。指引要求食肆制订清晰的排泄物处理安排，若要求食客自行处理，员工应适时提供协助；如食肆代为处理并收取清洁费，必须在「顾客须知」中清楚列明以减低争议。而员工处理排泄物时须穿戴防护装备，并将废物弃置于专用垃圾桶。

滋扰行为需请顾客管控  应暂时将狗只带离处所

如狗只出现持续吠叫、具攻击性行为或造成滋扰，食肆应请携狗顾客采取适当控制措施，包括暂时将狗只带离处所。若有其他顾客感到不安，食肆应尽量提供协助，如更换座位或提供外卖包装，协助有需要提前离开的食客将未食用完的餐点改为外带。

咬人事故须报警 两工作天内向食环署呈报

万一发生狗只咬人事故，食肆应提醒涉事携狗顾客报警；如有需要，食肆亦可主动报警并及时通知保险公司，以处理相关法律及索赔事宜。在当事人同意下，食肆可协助记录涉事人士及伤者的联络资料以便跟进。持牌条件亦规定，食肆经营者必须在事故发生起计两个工作天内，向食环署署长呈报。

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逾1.7万人次网上观看直播或重温

食环署于5月11日至13日已举办3场简介会，亦会在5月28日举办第四场简介会，向业界讲述相关申请流程、申请资格、牌照条件，以及食肆经营者须注意的事项，并解答参与者提出的问题。至今已有368名人士现场出席简介会，亦有超过1.7万人次在网上观看直播或重温。署方在编制《指引》时，已考虑业界提出的意见和关注的事项。食环署会不时检视《指引》内容，因应食肆运作情况适时更新。

署方指出申请期于6月8日结束。有意申请的食肆可透过食环署专题网页以电子方式提交申请，预计于6月中旬批出首轮申请，并将于7月指定日期起容许狗只进入获准的食肆，具体日期会于稍后公布。

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