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机场4月航空交通量持续增长 荣获国际机场协会「2026年环保机场嘉许计划」白金奖

社会
更新时间：14:20 2026-05-21 HKT
发布时间：14:20 2026-05-21 HKT

香港国际机场4月份航空交通稳步上扬。月内，机场共接待旅客567万人次，飞机起降量达34,445架次，分别同比上升9.4%及5.5%；货运量则同比增加4.9%至423,000公吨。

4月大部分市场均录得客运量增幅 内地及东南亚表现最佳

在复活节假期带动下机场4月份整体客运量有所增长， 于4月3日单日客运量高峰超过21万人次。按旅客类别划分， 转机／过境旅客带动客运量上升，其次为访港旅客。按地区划分，大部分市场于4月份均录得客运量增幅，其中以中国内地及东南亚表现最佳；中东市场因冲突持续成为唯一录得跌幅的地区。

整体货运量上升主要受转口货运带动，其次为进口货运，分别同比跳升20.2%及6.5%；而出口货运量录得的同比跌幅则收窄至0.3%。地区货运表现好坏参半，欧洲及东南亚地区的增长持续抵销北美及中东等市场的跌幅。

香港机场管理局财务执行总监李沛铿表，随着香港面对更具威胁的暴雨及台风，这个奖项肯定机管局在机场应对极端天气的努力。资料图片
香港机场管理局财务执行总监李沛铿表，随着香港面对更具威胁的暴雨及台风，这个奖项肯定机管局在机场应对极端天气的努力。资料图片

今年首4个月客运量升至2230万人次

截至今年首4个月，客运量同比跃升13.0%至2,230万人次，而飞机起降量则同比增多5.1%至135,090架次，与去年同期相比，货运量则调高3.7%至163万公吨。

过去12个月，香港国际机场的客运量达6,354万人次，飞机起降量则为401,240 架次，分别同比跳升13.7%及6.6%；货运量则同比增长2.9%至512万公吨。

在国际机场协会举办的「 2026年环保机场嘉许计划」中， 香港国际机场的「香港国际机场水浸应变应能力研究」项目于「年旅客量超过4,000万人次的机场」组别中勇夺白金奖。

李沛铿：奖项肯定机管局在机场应对极端天气努力

香港机场管理局财务执行总监李沛铿表，很荣幸获得这项殊荣。随着香港面对更具威胁的暴雨及台风，这个奖项肯定机管局在机场应对极端天气的努力。项目研究成果提升机管局的气候风险管理能力。

由国际机场协会亚太及中东地区分会举办的「环保机场嘉许计划」，旨在推广积极降低航空业对环境影响的优秀环保方案。本年的奖项主题为 「气候变化适应」，表扬在应对气候变化方面表现卓越的机场。

 

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