举报滥用公屋︱梁文广：具震慑及保底作用 $3000奖金合适毋须加码

房委会去年推出「举报滥用公屋奖」计划，截至今年3月，共接获5,400宗参与计划的实名举报，累计25宗举报成立。房委会委员、立法会议员梁文广表示，数字反映计划具震慑及保底作用，现时奖赏金额水平合适，毋须调整。

误会或资料不全 八成举报未能跟进

对于5,400宗举报中，超过八成因缺乏关键资料或误会而属于未能跟进，梁文广今日（21日）在电台节目中指，这并不代表市民滥报、恶意报复或弄虚作假，实名制举报可杜绝恶意作假，相信市民一般不会以此进行报复行为，未能跟进的个案多数是因为举报人未能提供屋邨、楼宇或涉事单位等具体资料；亦有部分市民对「滥用公屋」定义存有误解，将日常噪音、环境衞生等屋邨管理投诉，或已申报的「加户」误认为违规分租而作出举报。

梁文广强调，大部分公屋居民都守法循规，滥用者只属极少数，计划能发挥保底作用，透过邻里的观察，成功揪出连申报表或房署职员日常巡查也未能察觉的隐蔽个案。他指，即使只收回20多个单位，亦能协助20多个家庭上楼，达至计划的初衷。

对于有议员建议提高3,000元奖金，他指，现时举报数字或实际执行情况皆畅顺，认为金额暂时在合适水平，毋须调整。梁文广亦提到，更重要是未来可进一步优化计划的举报流程，例如在市民提供资料时，职员可多作询问及提醒填写确切关键资料；若发现个案仅属一般屋邨管理问题，可即时转介相关部门跟进，从而提高执行效率。

现阶段不应为重建户拣楼设上限

另外，提及刚于昨晚截止的「居屋2025」及「绿置居2025」申请，其中「居屋2025」接获9.9万份申请，超额认购约13倍。梁文广认为情况属预期之内，反映资助出售房屋仍受中产及夹心阶层欢迎，提议政府未来考虑调高公营房屋中资助出售房屋的比例。

针对坊间忧虑今期有逾6,000个受重建影响的公屋住户享有优先拣楼资格，会否削减一般申请者上楼机会。梁文广指出，根据过往经验，重建户最终购买居屋的比例通常不足一成，相信不会对一般申请者，特别是家庭申请者，构成大幅度影响，受影响较大的多数为排序较后的非核心家庭或单身人士。因此现阶段毋须为重建户设拣楼配额上限，以免影响他们向上流动的机会。

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