4男认参与理大暴动 求情指有被告遭骗到缅甸园区受虐待

2019年11月理大发生暴动，示威者占据理大后向警方防线投掷硬物、汽油弹和射箭等，事件至近月底才平息。警方于2024年再拘捕4男及落案起诉暴动罪，4人今于区域法院认罪，案情指他们曾在理大内用水马堵路或从实验室拿走容器等，其中1人的指纹更在汽油弹上被发现。辩方求情指被告生活在这6年间有重大变化，有人在宏福火灾中做义工，有人与神父拍片告诫他人勿犯事，更有人曾被骗到缅甸园区，遭受虐待及一度确诊创伤后遗症。法官李俊文押后案件至6月8日判刑，期间各被告须还押。

示威者占据理大进行暴动行为后走出校园投降

被告为24岁学生张颂尧、29岁张展铭、22岁地盘工人陈俊僖、33岁前教师陈沅铭，4人承认于2019年11月14日至20日在理工大学连同其他人参与暴动。另外，同案被告黎骏杰于2024年10月缺席聆讯，法庭已发出拘捕令。

案情指，2019年11月11日起大量示威者响应「三罢」，有示威者集结及占据理大校园逾100万平方尺范围，并有组织地进行不同的暴动活动，包括破坏闭路电视镜头等设施、制造汽油弹和弹叉等武器、从实验室中取走化学材料、练习射箭和投掷汽油弹等、用障碍物堵塞理大出入口，以及附近一带主要干道。

示威者与警方防线发生激烈冲突，他们向警方投掷汽油弹、纵火、射箭及投掷砖块。警方在11月17日封锁理大后，冲突进一步升级，示威者架设路障和伞阵等与警方对峙，亦有人向畅运道一辆装甲警车投掷汽油弹，导致警车起火。自警方封锁理大后，示威者行动模式由激烈冲突转为企图破坏警方部署，以试图逃出理大；同年11月20日至26日期间，理大暴动开始平息，多群示威者走出校园向警方投降。

遗下大量武器包括自制汽油弹等

同年11月28日，警方进入理大调查，发现大量武器，包括自制汽油弹、铁锤、铁支、剑和弓箭等。理大内严重损毁，维修成本约3亿元。理大附近设施亦有损毁，海底隧道20个收费亭全部被烧毁或损坏，其行政大楼的大部分设施及财产也受损。

事件中共有4名警员在警方受伤，伤势包括手指肌腱断裂和面部红肿，当中一名高级警长的腿部更被一支约30吋长的箭矢射中。

被告遭CCTV拍到有份于理大参与暴动

案发时，闭路电视拍摄到4名被告在理大内参与暴动。张颂尧在11月14日与其他身分不详的示威者用水马堵塞连接行人天桥附近的楼梯；张展铭和陈俊僖在11月17日与其他人进出实验室，并取走一些瓶装容器，当时陈俊僖的腰间挂有铁锤，后来警方进入理大调查时检获一个汽油弹，并在其胶纸黏贴面上发现陈俊僖的指纹；陈沅铭则于11月18日两度进入实验室内取走一些瓶子。

4名被告于11月19日在理大附近或走出理大时被捕，至2024年6月26日再被捕，警诫下均保持缄默。

有被告称与神父拍YouTube告诫他人勿犯事

辩方求情时，提到案件至今相隔6年半，而张颂尧和陈俊僖案发时不足21岁，如果案件较早处理，两人可能会有其他判刑选项，虽无意指出控方有不合理延误，但仍恳请法庭判刑时把这段等候的日子考虑在内。

辩方指，张颂尧案发没有装备和武器，而他被捕后曾获释和取回保释金，家人安排他出国读书，但返港后再次被捕。辩方又呈上一封由神父所撰写的求情信，并指张颂尧与神父一起拍摄了YouTube，告诫他人切勿犯事。

有被告于宏福火灾后参与义工工作

张展铭在案发后生活出现了重大转变，他由当年一名学徒，到现在开立了汽车美容公司。辩方更呈上其母亲求情信，指张展铭在宏福火灾事件后，有参与相关义工工作。惟他在本案后有毒品相关案底。

陈俊僖案发时年仅16岁，他现在已婚及育有一女，他为自己当年所做的事感到后悔。辩方另强调，虽然汽油弹上的胶纸被发现陈俊僖的指纹，但无足够证据证明他曾投掷或制造该汽油弹。

辩方称陈沅铭曾被骗到缅甸KK园区遭受虐待

陈沅铭在案发后曾干犯贩运危险药物罪，被判囚18年5月及正在服刑当中。辩方今引述一份心理专家报告，指被告曾向专家表示忧虑出狱后再出现创伤后遗症，而且被告亦曾在公立医院确诊创伤后遗症和接受治疗。

辩方指陈沅铭曾与朋友前往泰国清迈，及后被人骗到缅甸的诈骗中心园区，并在内遭到虐待，后来家人收到陈沅铭遭虐待的片段，家人交赎金后他才得以回港，他回港后亦有报警。辩方亦把上述影片呈堂，指因为园区与监狱有共同点，陈沅铭服刑期间更加难受。

案件编号：DCCC868/2024

法庭记者：王仁昌