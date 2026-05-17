狗只入食肆︱明早10时起接受食肆申请 至6月8日结束（附申请须知及网上申请连结）

食环署将于明日（18日）开始接受食肆提交容许狗只进入的申请，预计在7月内开始容许狗只进入获准的食肆。食肆如欲申请容许狗只进入，可于明日早上10时起，透过食环署专题网页以电子方式提交申请。申请期将于6月8日结束。

首轮申请预计六月中旬批出

首阶段设有不多于1000个名额，如申请数目多于1000，食环署会抽签分配名额。基于安全考虑，食环署不会接受火锅店和烤肉店（包括铁板烧、韩式烧烤等）申请；食肆面积亦必须大于20平方米。除上述限制外，所有持有正式牌照的食肆均可申请让狗只进入。

首轮申请预计于6月中旬批出。为让业界有充足时间做好营运准备，食环署将于7月指定日期起，容许狗只进入获批准的食肆，具体日期会于稍后公布。在该日期前，任何人都不可携狗只进入食肆（导盲犬及工作犬除外）。

食环署为协助饮食业界及早掌握申请要求，并为即将推行的计划作好准备，上周一（11日）至周三（13日）已举办了3场业界简介会，共有超过360名饮食业界人士出席，并吸引逾4600人次透过食环署 Facebook 专页即场收看直播，反应踊跃。

5.28举办第四场业界简介会

署方将于5月28日举办第四场业界简介会，未能亲身出席的食肆经营者及其他有兴趣人士，亦可于简介会当日下午2时30分至5时，透过食环署Facebook专页即场收看直播。简介会片段稍后亦会上载至食环署专题网页。

食环署已设立两条申请热线（2867 5912或2867 2836），业界如对申请事宜有任何疑问，可于星期一至五（公众假期除外），早上9时至下午5时致电查询。

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