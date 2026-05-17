Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

商用车隧道费减半今起生效 运输署指系统运作大致畅顺

社会
更新时间：09:32 2026-05-17 HKT
发布时间：09:32 2026-05-17 HKT

​政府由今日（17日）零时零分起，减免商用车辆使用政府收费隧道及青沙管制区50%的隧道费。系统运作至今大致畅顺，各区交通大致正常。

运输署署长谢咏谊凌晨视察「易通行」控制中心，听取隧道费服务商汇报调校系统和隧道费显示屏的工作。她感谢部门与机电工程署跨专业团队完成所需测试，仔细、高效及畅顺地实施减免措施，确保措施顺利落实，纾缓相关业界应对燃料费用上升的压力。

​政府由今日零时零分起，减免商用车辆使用政府收费隧道及青沙管制区50%的隧道费。政府新闻处
​政府由今日零时零分起，减免商用车辆使用政府收费隧道及青沙管制区50%的隧道费。政府新闻处
（前排左二起）运输署署长谢咏谊、运输署助理署长／管理及辅助客运冯惠筠及运输署总工程师／智慧出行方崇杰凌晨视察「易通行」控制中心。政府新闻处
（前排左二起）运输署署长谢咏谊、运输署助理署长／管理及辅助客运冯惠筠及运输署总工程师／智慧出行方崇杰凌晨视察「易通行」控制中心。政府新闻处
谢咏谊（右二）凌晨在运输署助理署长／管理及辅助客运冯惠筠（右一）陪同下视察「易通行」控制中心，听取隧道费服务商汇报调校系统和隧道费显示屏的工作。政府新闻处
谢咏谊（右二）凌晨在运输署助理署长／管理及辅助客运冯惠筠（右一）陪同下视察「易通行」控制中心，听取隧道费服务商汇报调校系统和隧道费显示屏的工作。政府新闻处

署方表示，会密切监察减免措施的实施情况。临时减免措施为期两个月，涵盖按运输署纪录登记为巴士、货车、小巴和的士的车种，直至7月16日（星期四）晚上11时59分。商用车车主无需申请，只需按系统显示已减免的金额缴费；的士乘客期间仍须缴付现行法例订明的全额隧道费。

驾驶人士可透过「易通行」或「香港出行易」流动应用程式及隧道费显示屏，了解实时隧道费资讯。

相关新闻：

商用车隧道费减半5.17实施 的士乘客续付全费 宣传牌放车厢免误会
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
国宴列席马斯克及库克中间 「玻璃女王」周群飞作风低调 工厂妹创出2000亿王国
国宴列席马斯克及库克中间 「玻璃女王」周群飞作风低调 工厂妹创出2000亿王国
商业创科
15小时前
长者群组热议生果金、长生津「双粮」即将发放？最多获派$8,690 即睇3大注意事项免被DQ
长者群组热议生果金、长生津「双粮」即将发放？最多获派$8,690 即睇3大注意事项免被DQ
生活百科
2026-05-15 19:07 HKT
年轻夫妇离家自住  始觉水电费低廉：而家冷气无熄过 质疑传统简约观念「好阴功」
年轻夫妇离家自住  始觉水电费低廉：而家冷气无熄过 质疑传统简约观念「好阴功」
生活百科
2026-05-15 17:43 HKT
优质顾客服务大奖颁奖典礼暨26周年志庆圆满举行 High Tech与High Touch深度融合 AI赋能客服新世代
企业资讯
23小时前
港人夫妇移居深圳黄贝岭 悭钱用直通巴分4次「蚂蚁搬家」！分享2原因选择月租¥7,500 Service Apartment
港人夫妇移居深圳黄贝岭 悭钱用直通巴分4次「蚂蚁搬家」！分享2原因选择月租¥7,500 Service Apartment
生活百科
23小时前
方力申红馆演唱会尾场｜老婆Maple叶萱带5个月大B女到场 Isla自动自觉除超影相可爱度爆灯
方力申红馆演唱会尾场｜老婆Maple叶萱带5个月大B女到场 Isla自动自觉除超影相可爱度爆灯
影视圈
12小时前
有线出柜男主播陈书君离职 最后一次报新闻：后会有期 年初与男友订婚勇敢公开性取向
有线出柜男主播陈书君离职 最后一次报新闻：后会有期 年初与男友订婚勇敢公开性取向
影视圈
17小时前
夫妇弃住千万豪华大宅 700万购残旧三房户博入名校网 悭私校学费兼博升值
夫妇弃住千万豪华大宅 700万购残旧三房户博入名校网 悭私校学费兼博升值
海外置业
3小时前
网误传特朗普「偷睇」习近平的笔记。
00:49
特朗普访华｜被误传趁习近平离席「偷睇笔记」 美媒解话：是他自己的
即时国际
12小时前
李先生与太太罕有齐患上脑干脑炎，导致瘫痪。抖音
90后夫妻同染罕见病致瘫 疑与嗜食海鲜养一宠物有关
即时中国
2026-05-16 07:00 HKT