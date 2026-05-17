商用车隧道费减半今起生效 运输署指系统运作大致畅顺

​政府由今日（17日）零时零分起，减免商用车辆使用政府收费隧道及青沙管制区50%的隧道费。系统运作至今大致畅顺，各区交通大致正常。

运输署署长谢咏谊凌晨视察「易通行」控制中心，听取隧道费服务商汇报调校系统和隧道费显示屏的工作。她感谢部门与机电工程署跨专业团队完成所需测试，仔细、高效及畅顺地实施减免措施，确保措施顺利落实，纾缓相关业界应对燃料费用上升的压力。

​政府由今日零时零分起，减免商用车辆使用政府收费隧道及青沙管制区50%的隧道费。政府新闻处

（前排左二起）运输署署长谢咏谊、运输署助理署长／管理及辅助客运冯惠筠及运输署总工程师／智慧出行方崇杰凌晨视察「易通行」控制中心。政府新闻处

谢咏谊（右二）凌晨在运输署助理署长／管理及辅助客运冯惠筠（右一）陪同下视察「易通行」控制中心，听取隧道费服务商汇报调校系统和隧道费显示屏的工作。政府新闻处

署方表示，会密切监察减免措施的实施情况。临时减免措施为期两个月，涵盖按运输署纪录登记为巴士、货车、小巴和的士的车种，直至7月16日（星期四）晚上11时59分。商用车车主无需申请，只需按系统显示已减免的金额缴费；的士乘客期间仍须缴付现行法例订明的全额隧道费。

驾驶人士可透过「易通行」或「香港出行易」流动应用程式及隧道费显示屏，了解实时隧道费资讯。

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